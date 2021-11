annonse

Norge trenger ikke boikotte VM i Qatar. Vi klarte det ikke uansett.

Ståle Solbakken må derfor vente lenge på neste kamp.

– Det er forferdelig. Jeg blir en vanskelig mann (å ha med å gjøre) det neste halvåret, sa han på spørsmål om hvordan det føles at neste viktige kamp spilles i juni.

Solbakken er vant til å være klubbtrener, der neste kamp aldri er langt unna, og der du kan påvirke spillerne på treningsfeltet nesten daglig. Nå er han i en helt annen rolle, skriver NTB.

– Som landslagstrener synes jeg at jeg har det jævlig ganske ofte. Jeg er ikke helt vent til den måten å jobbe på, sa han da.

– Det skal jo være sånn. Mye står på spill, og du kan glede og skuffe ganske mange. Det lever jeg for så vidt fint med, men det er mange faser av jobben som jeg ikke liker. Jeg liker å jobbe med den gjengen her, og å stå på sidelinja i kampene. Det er givende på mange måter. Men så er det en del jeg ikke liker. At neste kamp går i mars, for eksempel.

Solbakken mener korona hadde skylda for at Norge ikke klarte det. Hjemmekampen mot Tyrkia i mars måtte spilles i Málaga.

Ødelagt

– Vi var ikke klare, og jeg var ikke klar. Jeg hadde hatt laget bare i et kvarter og prøvde å gi for mye informasjon på den korte tiden vi hadde. Jeg traff heller ikke med laguttaket, sier han om kampen som ble tapt 0-3.

Hadde den kampen vært spilt på Ullevaal, med norsk seier, og alle andre kamper i gruppa hadde endt som de gjorde, så ville Norge vært klar for omspill i mars, spekulerer NTB.

