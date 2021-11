annonse

Den svenske Folkhälsomyndigheten innføre koronapass for offentlige sammenkomster og arrangementer med flere enn 100 deltakere innendørs.

Bakgrunnen for tiltaket er risikoen for økt smittespredning.

– Sverige er ikke isolert fra omverdenen. Den som er uvaksinert, løper en større risiko for å spre smitten videre. Det er en tøff beskjed å gi, vi vil jo alle at pandemien skal være over, sa sosialminister Lena Hallengren da tiltaket ble presentert på regjeringens pressekonferanse i ettermiddag.

Under dagens pressekonferanse ble det også fremlagt en rekke andre tiltak for å bremse smitten og det ble også oppfordret til at flere må ta vaksinen.