annonse

annonse

28-åringen ankom Hellas i desember i fjor, og ble straks etter siktet for menneskesmugling og dømt til 142 år i fengsel.

Sammen med to andre menn fra Afghanistan, sitter somalieren i et fengsel på den greske øya Chios, skriver NTB.

– Jeg trodde ikke at det å redde mennesker er en forbrytelse, sier Hanad Abdi Mohammad fra Somalia.

annonse

Alle tre ble tatt for å ha styrt oppblåsbare båter med flyktninger og migranter som var på vei mot den greske kysten.

Deres egne forklaringer på dette er at menneskesmuglerne forlot dem midt i Egeerhavet, og at uten noen som styrte båtene så ville de alle dø.

– Menneskeliv sto på spill. Jeg ville gjort det igjen så lenge det betyr at jeg redder liv, understreker Mohammad, som legger til at smugleren tvang ham til å ta over styringen ved å slå ham i ansiktet og true ham med et gevær.

annonse

Den greske kystvakten skal ha kommet til unnsetning etter at de først ble forlatt av en tyrkisk patruljebåt som indirekte skal ha forårsaket at to kvinner druknet.

Ifølge Mohammad så hjalp han de andre passasjerene over i redningsbåten. Det streifet ham ikke at han ville bli tiltalt som menneskesmugler.

Advokaten Dimitris Choulis på Samos har flere ganger forsvart asylsøkere i retten. Han mener myndighetene bevisst forsøker å sabotere redningsarbeid ved å skremme med strenge straffer.

– Den eneste måten å stanse hjelpeorganisasjoner fra å se hva som skjer i Egeerhavet, er å kriminalisere redningsarbeid, sier Choulis.

– Våre fengsler er fulle av asylsøkere som kjørte en båt. Det er absurd, fortsetter han.

Selv om dommene mot de to afghanerne og somaliske Mohammad er ekstremt strenge, er det vanlig at dommene regnes som ferdigsonet etter 20 år. Med god oppførsel og arbeid i fengselet kan de få redusert straffen til åtte år.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474