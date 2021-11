annonse

Høyre er misfornøyd med at Stortinget ikke vil gjøre noe i pendlerboligsaken til stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap).

– Utvalget som skal gjennomgå reglene for pendlerboliger, må få tilgang til alle enkeltsakene. Det gjelder selvsagt også den siste saken som gjelder stortingspresidenten, sier Høyres parlamentariske nestleder Henrik Asheim til VG.

– Det ville vært svært uheldig om hennes sak bare skal legges til side, nå når vi skal ha en gjennomgang av reglene, sier Asheim.

Stortingets direktør Marianne Andreassen fastslår overfor NTB at administrasjonen har hatt den samme tilnærmingen i alle pendlerboligsakene, også Eva Kristin Hansens.

– Disse sakene ligger tilbake i tid, og spørsmålet om disse tidligere tildelingene av pendlerbolig vil ikke bli fulgt opp av administrasjon. Det er derfor ikke snakk om noen særbehandling av saken til Eva Kristin Hansen.

– Ut fra det regelverket som foreligger, og de forklaringene som er gitt, har vi vurdert at vi ikke har noe grunnlag for å iverksette reaksjoner overfor representantene som det gjelder. Også forut for saken om stortingspresidentens pendlerleilighet har dette vært kommunisert i mediene, sier Andreassen.

Hun konstaterer også at utvalget som skal gjennomgå pendlerboligordningen ikke har som mandat å granske enkelttilfeller bakover i tid.

– Deres mandat er å gjøre en ekstern gjennomgang av reglene for ordningen, herunder vilkår for tildeling, krav til rapportering og kontroll. Formålet med gjennomgangen er å sikre at regelverket er best mulig i samsvar med intensjonen bak ordningen, sier Andreassen.

Samtidig pågår det også en skatterevisjon som ser på enkeltsaker.

– Denne revisjonen kan få betydning bakover i tid, sier stortingsdirektøren.

