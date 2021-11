annonse

Etter at en elev ble knivstukket under et slagsmål på Kuben videregående skole i Oslo på mandag, besvarte ikke Utdanningsetaten skolens anrop på mange timer.

Skoleledelsen på Kuben forsøkte, i den krisen de da befant seg i, å kontakte både beredskapstelefonen i etaten og en rekke ansatte i Oslo-skolens administrative ledelse, uten å nå frem. Det rapporterer Dagbladet.

Først klokken 16 lyktes skolen i å oppnå kontakt med sin administrative ledelse. Dette etter at skolen hadde forsøkt å nå frem gjentatte ganger, til en rekke forskjellige personer i etaten, som ledes av Marte Gerhardsen.

– Vi fikk ingen kontakt med Utdanningsetaten mens vi sto i denne krisen. Jeg opplevde at vi håndterte situasjonen godt på egen hånd, men i tråd med retningslinjene så ringte vi etaten flere ganger, tidligst klokken 13. Først litt over klokken 16 fikk jeg kontakt med min nærmeste leder, som da hadde sett situasjonen på nyhetene, sier rektor Kjell Ove Hauge til Dagbladet.

Klokken 18 sendte Marte Gerhardsen ut en e-post til skolen hvor hun roste håndteringen av situasjonen, men det kom ingen tilbud om hjelp eller bistand.

– Jeg har ikke ord. Det elevene og lærerne på Kuben har opplevd skal ikke skje. Og når det først skjer så må de kjapt få støtte og hjelp, sier Mehmet Kaan Inan (H) til Dagbladet.

Hevdet det var kontakt

Onsdag måtte Gerhardsen forklare seg for bystyret i Oslo om håndteringen av knivstikkingen på Kuben. Da hevdet Gerhardsen at hun hadde meget god dialog med skolen gjennom de helt kritiske timene på mandag. Dette avvises av rektor Hauge.

– Når rektor beskriver at det tar timer å oppnå kontakt med sin nærmeste leder og beredskapsteamet – så forteller det oss at det er full krise i Norges største kommunale etat. Alvoret i krisen underbygges dessverre i tilsynsrapporten vi har fått til behandling nå, og at etaten er truet med dagsbøter av Statsforvalteren for flere lovbrudd, sier Mehmet Kaan Inan.

Gerhardsen legger seg flat, og beklager forholdene.

