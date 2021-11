annonse

Den nye realiteten i Østerrike begynte denne uken. Nå patruljerer politifolk i gatene for å sjekke tilfeldige om de har vaksinepass-papirene i orden.

For innehar du ikke et såkalt vaksinepass, som beviser at du er vaksinert mot coronaviruset, så får du ikke forlate hjemmet ditt.

Unntaket gjelder kun reise til og fra arbeidsplassen, besøk hos lege og innkjøp av dagligvarer, foruten korte lufteturer.

Den som tas på fersken i det fri, kan forvente bot på inntil 1.450 euro, vel 14.500 kroner. Mandag startet politiet å patruljere gatene og stanse tilfeldige.

– Alle borgere må regne med å bli kontrollert, sa innenriksminister Karl Nehammer.

Austria 🇦🇹 Wow, Full Blown Covid1984…Every Citizen must be prepared to show their papers👇👊 pic.twitter.com/fcq5fEgB5n — 𝙍𝙄𝙎𝙀𝙈𝙀𝙇𝘽𝙊𝙐𝙍𝙉𝙀 (@risemelbourne) November 17, 2021

Demonstrerer

De nye reglen har ført til massiv misnøye blant mange i landet, og flere demonstrasjoner er ventet. NRK skriver at Frihetspartiet har oppfordret til en demonstrasjon på lørdag. Statskanalen omtaler partiet som «ytre høyre».

Det har allerede vært store demonstrasjoner mot vaksinepass og coronanedstenging i landet. På sosiale medier er det blitt delt mange videoer av protestene.

– Østerrikerne demonstrerer i gatene i protest mot at Østerrike har stengt ned for uvaksinerte. Hvis du mener denne politikken til den østerrikske regjeringen er fornuftig, etisk eller faktisk liberal, så er du en del av problemet, skriver den politiske kommentatoren James Melville på twitter.

Austria 🇦🇹

Austrian citizens take to the streets in protest over Austria having a lockdown for the unvaccinated. If you think this policy by the Austrian government is sensible, ethical or indeed, liberal, then you are part of the problem.pic.twitter.com/aaWflX4Rqf — James Melville (@JamesMelville) November 15, 2021

Politikeren Nigel Farage i England er også bekymret for utviklingen i Østerrike.

– Et splittet samfunn (de vaksinerte vs de uvaksinerte) i Østerrike nå som lockdown er pålagt alle uvaksinerte mennesker. Mørke tider for frihet og sivilige rettigheter, skriver han på twitter.

A divided society (the jabbed Vs the jabbed-nots) in Austria as lockdown imposed on all unvaccinated people. Dark times for freedom and liberty. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) November 14, 2021

Det er også blitt innført vaksinepass i Norge den siste uken. Norske kommuner står nå fritt til å innføre passet om de opplever høyt smittetrykk.

Tromsø er ett av stedene der de har sagt at de vil innføre det nye vaksinepasset.

