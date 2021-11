annonse

Mange mener det er spørsmål om tid før Ole Gunnar Solskjær får sparken. Dermed spekuleres det også i hvem som vil overta som manger i United.

Leicester-manager Brendan Rodgers reagerte med irritasjon da han ble spurt om han kunne tenke seg å overta på Old Trafford under en pressekonferanse.

– To ting: For det første er det veldig respektløst å stille det spørsmålet når det er en manager i jobben, en god manager og en bra mann som jobber hardt med den klubben, sa Rodgers.

– For det andre kan jeg ikke kommentere noe som ikke er reelt. Jeg er manager i Leicester, stolt av å være her, privilegert og fullt opptatt av å gjøre en jobb for spillerne, klubben og eierne. Det er kjernen, alt annet er støy.

Rodgers har siden han fikk jobben i Leicester stadig vært nevnt som aktuell for jobber i store klubber. De siste årene er han lansert som aktuell for managerjobben i Arsenal, Tottenham og Newcastle, ifølge NTB.

– Det gjør ikke meg noe, for jeg er alltid opptatt av vår neste kamp, men det kan være frustrerende for supporterne og også for spillerne. Det kan virke destabiliserende, sa Rodgers.

– Dagens fotball er full av spekulasjon og rykter, men jeg bruker ikke tid på det.

