Torsdag omgjorde guvernøren i Oklahoma straffen for dødsdømte Julius Jones, bare noen timer før henrettelsen skulle ha funnet sted.

Guvernør Kevin Stitt grep inn kort tid før Jones skulle henrettes med gift i fengselet Oklahoma State Penitentiary i McAlester.

Jones, som er afroamerikansk, ble i 2002 dømt for drapet på forretningsmannen Paul Howell i 1999. Han nekter å ha begått drapet, og hevder at han ble lurt av den egentlige gjerningsmannen. Han påstår også at han ble utsatt for diskriminering under rettssaken.

Saken har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, og har vært tema i en dokumentarserie. Reality-TV-stjernen Kim Kardashian har også engasjert seg i saken.

– Etter from vurdering og gjennomgang av materialet som alle parter i saken har lagt frem, har jeg besluttet å omgjøre straffen for Julius Jones til livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse, heter det i en uttalelse fra den republikanske guvernøren, skriver NTB.

