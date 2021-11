annonse

NRK har møtt tre unge menn i Hviterussland. Migrantene vil ikke si noe mer enn at de kommer fra Midtøsten.

De tre har vært på grensen til Polen, men de har gitt opp forsøkene på å komme inn i EU. Deres familier har samlet sammen tusenvis av dollar, planen var at de skulle til Tyskland eller et annet EU-land. Migrantene hadde blitt forespeilet å komme seg over grensen fra Hviterussland til Polen.

Men det migrantene opplevde var kulde, mangel på både vann og mat. Polske grensevakter sperret veien med piggtråd og tåregass. Etter ti dager forsto de at å komme inn i EU ville bli umulig, men hviterussiske grensevakter ikke ville slippe migranter tilbake.

Hviterussland har omgjort et lager til en migrantleir, og der bor det tusen personer. De har ikke gitt opp. De skal inn i EU.

– Jeg vil bli her, jeg vil til Europa, men Europa vil ikke ha oss, sier en av migrantene NRK møter i lagerhallen.

Mannen forstår at han ikke kommer over grensen nå, men han gir ikke opp håpet og sier det stadig kommer nye migranter.

Da Hviterussland begynte å sende migranter mot EU, satte Polen opp piggtråd.

Men nå skal det bli erstattet av en permanent grensemur. Ti tusen migranter har til nå forsøkt å komme seg ulovlig inn i EU på grensen mellom Hviterussland og Polen.

– Antallet forsøk på å krysse grensen er økende, det bruker den polske regjeringen som begrunnelse, skriver dansk TV 2.

Nato uttrykker full støtte til Polen og sier seg klare til å gi ytterligere hjelp.

Onsdag holdt Nato et møte bak lukkede dører om situasjonen.

– De allierte har gjort det klart at Hviterussland er ansvarlig for krisen, og at Lukasjenkos bruk av migranter som en hybrid taktikk er umenneskelig, ulovlig og uakseptabel, sier en anonym kilde i Nato etter et møtet, ifølge NTB.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki retter pekefingeren mot Russlands president Vladimir Putin, som han mener orkestrerte migrantstrømmen mot Polen.

– Dette angrepet som Lukasjenko utfører har utspring fra Moskva. Hjernen bak dette er president Putin, sa Morawiecki under et hastemøte i den polske nasjonalforsamlingen.

