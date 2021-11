annonse

Politidirektøren er bekymret.

I 2010 ble det registrert 894 voldsanmeldelser overfor polititjenestepersoner. I 2021, til og med 15. november, er antallet økt til 1886. Dette tilsvarer en økning på 111 % i relatert til inngitte anmeldelser i 2010. Fortsatt er det en og en halv måned til året et slutt.

Statistikk

Resett har fått tilgang til en fersk statistikk fra Politidirektoratet (POD), hva angår anmeldte lovbrudd for vold mot polititjenestemann og -kvinne:

2010: 894

2011: 986

2012: 1128

2013: 1108

2014: 1153

2015: 1237

2016: 1320

2017: 1283

2018: 1453

2019: 1507

2020: 1756

2021: 1886

I følge POD, viser tallene kun antall anmeldelser, og er hentet fra straffesaksregisteret i politiet.

Tiltak

Politidirektør Benedicte Bjørnland er bekymret over den dystre voldelige utviklingen hennes ansatte daglig utsettes for. I en nasjonal kunngjøring, kun til de politiansatte, formidlet politidirektøren nylig følgende:

«Vi ser svært alvorlig på vold og trusler mot våre ansatte, og det er nødvendig å sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag for å kunne sette inn målrettede tiltak. I løpet av kort tid vil det igangsettes et arbeid med å kartlegge dette nærmere, og for å komme med anbefalinger på tiltak. Vi har ingen kunnskap som tilsier at volden mot politiet har endret seg i alvorlighetsgrad, men det er alvorlig hvis det er en utvikling hvor tilbøyeligheten for bruk av vold mot politiet øker».

Mer kunnskap

I følge POD kan utviklingen være sammensatt. Derfor kan det være flere årsaker til at man ser en økning i antall voldsanmeldelser over tid.

Relatert til den her nevnte nasjonale kunngjøringen til alle politiansatte i Norge, fokuserer POD på at det i dag er et større utgangspunkt enn tidligere når det gjelder å blottlegge mørketall. Det bemerkes i den anledning at samtlige ansatte er i dag mer bevisst på å rapportere vold og/eller trusler i eller utenfor arbeidstiden.

Politidirektøren kunngjorde videre i samme kunngjøring:

«Det er viktig at alvorlige volds-, trussel- og forulempingssaker mot politiet anmeldes, men også at uønskede hendelser meldes i det interne forbedringssystemet Synergi Life. Informasjon fra dere som er tettest på utfordringene er viktig for å kunne jobbe mer kunnskapsbasert inn i det videre arbeidet».

Involvering

På bakgrunn av det som her er formidlet, vil POD iverksette innen utgangen av året et prosjekt i samarbeid med vernetjenesten og fagorganisasjonene.

Når det gjelder ovennevnte, oppfordrer POD sine medarbeidere til å melde fra om hendelser for å få et bedre kunnskapsgrunnlag til å iverksette forebyggende og konsekvensreduserende tiltak.

Reagerer

Flere politifolk Resett har vært i kontakt med reagerer på hvordan politidirektøren etter deres mening «glatter over» hovedårsaken. De mener mangel på respekt for politiet har sammenheng med den demografiske endringen i Norge.

De forventer imidlertid ikke at dette kommer til å bli snakket om av politiledelsen.

