Klima-pioneren Gro Harlem Brundtland (82) er sint på den unge svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (18).

Årsaken til Gro Harlem Brundtlands ramsalte kritikk er at Greta Thunberg omtalte klimatoppmøtet i Glasgow som «bla, bla, bla» og sa ting som at politikerne «later som om de tar vår fremtid på alvor», «ikke noe mer av hva faen de driver med der inne», og at aktivistene sørger for endring «enten de liker det eller ei».

I en podkast i The Economist tar Klimakampens mor et hardt oppgjør med Greta.

– Hun sier at alle er idioter og at ingen av dem gjør noe, uttaler Brundtland, og gjør det klinkende klart at hun har lite til overs for dette, skriver Dagbladet.

Den tidligere miljøvernministeren, senere statsminister i Norge og leder i FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling, også kalt «Brundtland-kommisjonen», har lite pent å si om Greta Thunbergs omtale av politikere:

– Hun peker mot de politiske lederne, og sier at alle er dårlige. Hun burde heller ha pekt på de lederne som er bedre enn andre. Å si at alle er dårlige får deg ingen steder, med mindre du driver en revolusjon, sier Brundtland, og konstaterer at noen revolusjon ikke er på agendaen nå.

Det er ikke bare Brundtland som har reagert på Thunbergs fremtoning under klimamøtet. Aftenpostens politiske redaktør ser på disse uttalelsene ned stor uro og skriver:

«[N]å dyrker Thunberg ren politikerforakt. Det gir grunn til uro. Hun er et forbilde for mange. Hun risikerer å lede dem inn i noe autoritært, antidemokratisk og direkte farlig. Retorikken hennes er bare et knepp unna oppfordring til noe som ligger bortenfor sivil ulydighet.»

