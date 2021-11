annonse

«Alle» vet at etnisk profilering skjer, men dokumentasjonen finnes ikke. Derfor krever de kvittering.

I en rapport fra Antirasistisk Senter kommer det frem at over tolv prosent av innvandrerungdom opplever at politiet stopper dem regelmessig.

– Mange ungdommer i Oslo-området, særlig ungdommer med minoritetsbakgrunn, opplever at de ofte blir stoppet i angivelig tilfeldige kontroller, og at dette kan være belastende, skriver Ahmed Haj Mohamed, Akhenaton de Leon, Hersi A. Mohamud, Debby Wanja og Rahwa Yohannes i Klassekampen.

De sier at politiet har lav tillit:

– Norsk politi har høy tillit i befolkningen som helhet. Forskning viser imidlertid at ungdom med minoritetsbakgrunn ikke stoler på at politiet vil bistå dem ved behov. Denne gruppen opplever å bli stanset i politikontroller hyppigere og å bli mistenkeliggjort uten grunn.

De skriver at innvandrerungdommen opplever at det skjer fordi de passer en bestemt beskrivelse av utseende, klesstil eller hudfarge. Disse erfaringene gjør at mange i minoritetsbefolkningen føler seg mistenkeliggjort og fremmedgjort.

– Dette er et alvorlig problem: Praksisen vil kunne forsterke opplevelsen av rasisme og forskjellsbehandling, skriver de i Klassekampen.



De påpeker at Norge har fått kritikk fra FNs menneskerettighetsråd for dette, og at kvitteringer kan ha tre fordeler. De som har blitt kontrollert kan få dokumentasjon, politiet vil få et verktøy for å se nytten av kontrollene, og det vil kunne oppfylle anbefalingen fra Den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse.

