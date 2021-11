annonse

NTNU-professor Espen Moe mener at SVs alternative budsjett ikke er noe annet enn ren ideologi.

Moe er forsker på energipolitikk og fornybar energi. Han mener at SV tegner et urealistisk pent bilde hvor klima og økonomisk likhet er tett knyttet.

– Du ser i overskriften her at det er snakk om et «rettferdig grønt skifte». Det er det nye fra venstresiden, at klimapolitikk er såkalt «climate justice» og at dette henger sammen. Det er ikke noe annet enn ren ideologi, sier Moe til Nettavisen.

SV har nettopp lagt frem sitt alternative budsjett. De lover 70 prosent utslippskutt innen 2030, de skal kutte 30,7 milliarder kroner i det de kaller «fossile satsinger», og dernest øke «grønne satsinger» med 40,6 milliarder.

– Jo likere vi er, og jo bedre vi fordeler rikdommen, jo mer forbruker vi som samfunn i sum. Tar du afrikanske land opp på samme levestandard som oss, vil det være en katastrofe, rent klimamessig. Lavere ulikhet betyr økt forbruk. Det er de fleste av oss for av rettferdighetsgrunner, men det betyr ikke at det gjør det grønne skiftet noe enklere, sier Moe.

Moe har ingen tro på at SV greier å innfri utslippskuttene. De ser bare fine ut på papiret.

– Jeg mistenker at de holder på med det samme som alle andre gjør, nemlig «tenk på et tall»-leken.

