Pakistans nasjonalforsamling har vedtatt lovendringer som innebærer at noen seksualforbrytere vil bli kjemisk kastrert.

Straffen er aktuell for dem som domfelles for overgrep mot barn og gruppevoldtekter, samt for gjengangere i overgrepssaker.

Nasjonalforsamlingen har også vedtatt å opprette spesialdomstoler som skal ferdigbehandle sakene innen fire måneder.

NTB skriver at lovendringene anses som en reaksjon på at en kvinne ble voldtatt av to menn foran barna sine etter at hun slapp opp for bensin på en motorvei i nærheten av Lahore i september i fjor. Mennene ble dømt til døden.

I Pakistan domfelles mindre enn 3 prosent av personene som anklages for voldtekt, skriver NTB.

