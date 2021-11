annonse

Manchester City-spiller Benjamin Mendy er tiltalt for å ha voldtatt fire kvinner. Den yngste er under 18 år.

Den 27 år gamle franske landslagsspillerener er nå anklaget for seks tilfeller av voldtekt og én tiltale for seksuelle overgrep totalt. Voldtektsofrene hevder at de ble misbrukt i hans herskapshus på 5 millioner pund i Manchester-traktene, skriver Daily Mail.

Anklagene gjelder fire kvinner over 16 år som hevder at de ble voldtatt mellom oktober 2020 og august 2021.

Meny er suspendert av Manchester City som følge av tiltalen mot ham.

– Manchester City kan bekrefte at etter at han ble siktet av politiet i dag, har Benjamin Mendy blitt suspendert i påvente av etterforskning. Saken er gjenstand for en juridisk prosess og klubben kan derfor ikke kommentere ytterligere før denne prosessen er fullført, skrev Manchester City i en uttalelse.

Club statement. — Manchester City (@ManCity) August 26, 2021

City-stjernen skal ikke ha utført voldtektene alene.

Ifølge Daily Mail er 40 år gamle Louis Saha Matturie også tiltalt for å ha vært med på voldtektene. Begge personene sitter varetektsfengslet i Liverpool og venter på rettssaken som skal starte i januar neste år.

Mendy ble hentet til Manchester City fra Monaco i 2017. Han tjener over 1 million kroner i uken for klubben.

BBC skriver at voldtektene skal ha skjedd i hans private hjem i Manchester. Tre av kvinnene er over 18 år, mens en jente Mendy står tiltalt for å ha voldtatt, er under 18 år.

