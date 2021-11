annonse

Det følger av hundeloven § 5 at hundeholderen ikke skal «gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmenheten eller ved lekeplasser».

Eksempel til ettertanke

En dag i oktober 2020 bandt eieren, en ung norsk kvinne (24) sin hund utenfor Coop Extra i Porsgrunn sentrum.

Hunden er angivelig en «gatemix» av rasene Am staff og Border collie. Ifølge eieren, har hunden vært problemfri, og den har alltid vist en trygg og god tilpasningsevne overfor ukjente barn og voksne.

Hundeieren forklarte overfor politiet samme dag at hun hadde bundet sin hund fast under en trappeavsats tett inntil en vegg utenfor butikken.

Hun trodde således at hundens halsbånd ikke var langt nok til å komme i nærheten og/eller i kontakt med forbipasserende.

Anmeldt

Mens hundeeieren var inne og handlet i matvarebutikken, hadde hennes hund brått og uten forvarsel angrepet og bitt to forbipasserende utenfor Coop-butikken.

Begge ble påført sårskader, samt at de måtte oppsøke legevakten for å få en stivkrampesprøyte. Relatert til videoopptak på utsiden av forretningens lokaler, gjorde hunden ytterligere aggressive utfall mot to andre forbipasserende.

Politiet

Politiet ankom stedet, hvorpå hunden samme dag ble tatt i politiets forvaring. Den ble videre omplassert, og hundens eier ble pålagt et forbud mot hundehold i fem år.

I tillegg, ble hun ilagt et forelegg på kr. 6000,- for overtredelse av hundeloven § 28 første ledd, jf. § 5.

Hundeieren (heretter benevnt som domfelte) nektet å vedta forelegget som var utferdiget av politimesteren i Sør-Øst politidistrikt.

Tingretten

Hovedforhandling ble avviklet i Telemark medio november 2021.

Til tross for lovlig innkalling, møtte ikke domfelte opp. Retten besluttet allikevel at straffesaken kunne gå sin gang, selv om domfelte ikke var til stede.

Sett i relasjon til bevisførselen, konkluderte retten at det var bevist utover enhver rimelig tvil at domfelte til tid og sted som nevnt ovenfor hadde bundet og forlatt sin hund utenfor nevnte matbutikk, hvoretter den hadde angrepet og bitt to forbipasserende personer.

Retten var enig i aktors begrunnelse, og straffen ble fastsatt i tråd med påstanden.

Straff

Domfelte ble dømt til å betale en bot på kroner 6000, subsidiært fengsel i 12 dager. Hun må også betale kroner 522 for dekning av helseutgifter til en av de fornærmede.

Saksomkostninger til det offentlige ble skjønnsmessig nedjustert (fra normalt kroner 8000) til kroner 2000 av hensyn til domfeltes livssituasjon.

Dommen var enstemmig.

