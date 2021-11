annonse

Selvskadingen kjenner ingen grenser. Midt oppe i EUs verste gasskrise noensinne, utsetter tyske myndigheter sertifiseringen av den nye russiske gassrørledningen Nord Stream II mellom Russland og Tyskland. Operatøren skal være basert i Tyskland, og ikke som nå i Sveits.

Gassprisen i Europa økte med 10 prosent da dette ble kjent. På grunn av nyheter om at Russland øker leveransene, har prisen falt noe tilbake fra toppnivået for noen uker siden, men gassen er fortsatt fire ganger så dyr som i fjor, og det er en grunn til det.

Den ferske grafen fra Gas Infrastructure Europe viser at situasjonen slett ikke er bedret. Europeiske gasslagre er like langt under 10-årssnittet som før, og de faller stadig lengre under nedre del av båndet for perioden.

Og, for å si det med ætten Stark i Game of Thrones: Snart er vinteren her.

Hvorfor er dette så alvorlig? Nesten 30 prosent av strømmen i EU er gasskraft. Gass er et sentralt råstoff i industrien. Men minst like viktig: For folk ellers i Europa er gass hva elektrisitet er for husholdningene i Norge.

Utenom Skandinavia brukes gass i Europa til alle de mest energikrevende oppgavene i husholdet, til oppvarming av boligen, varmtvann og matlaging. Derfor er en firedobling av gassprisen for dem like ille som en firedobling av strømprisen vil være for oss.

Mange mennesker med vanlig inntekt sliter i Europa nå, og politikerne har ingen løsning i sikte. Tvert om, de er stadig på intens jakt etter nye føtter å skyte seg i.

