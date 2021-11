annonse

Vi som liker organisert trening pustet lettet ut for en tid tilbake, som en sa- «Ja, myndighetene kan ikke stenge ned på nytt, da blir det hvis tilfelle det samme som å si at vaksinen ikke virker».

Ja, derfor noe overraskende når vi i dag ser at smittetallene øker, ingen klandrer vaksinen, men det er oss uvaksinerte som visstnok er skyld i den økte smitten??? Det ser man av mange medieoppslag, innlegg og kommentarer på bl.a. Facebook. Jeg er ikke overrasket over at vaksinen har dårlig effekt, men av at vi uvaksinerte skal klandres for de økte smittetallene når det opplagt er en dårlig effekt av vaksinen som er problemet. Hadde vaksinen hatt god effekt så hadde vi hatt flokkimmunitet for lenge siden.

Om hver enkelt som blir smittet smitter videre mindre enn en person så vil smittetallene gå ned og vi hadde oppnådd flokkimmunitet, og ikke slik som nå- hver enkelt smittet smitter videre mer enn en slik at smittetallene går opp. Altså en god og effektiv vaksine som hadde gitt immunitet så hadde det holdt at 50%+ hadde tatt vaksinen, og vi ville således oppnådd flokkimmunitet. I dag ved 70%+ vaksinerte og smittetallene går allikevel opp så kan man trygt hevde at vaksinen har dårlig effekt.

FHI har visstnok gått ut med at de vaksinerte smittes sjeldnere, de legges sjeldnere inn på sykehus, de trenger sjeldnere intensiv- og respiratorbehandling, de skrives raskere ut fra sykehus hvis de først havner der, de har lavere risiko for alvorlig sykdom og dø som følge av korona, og de vaksinerte smittes sjeldnere.

Jeg tviler ikke på disse opplysningene fra FHI, men hvor sjeldnere smittes vaksinerte, hvor sjeldnere legges de inn på sykehus, hvor sjeldnere respirator osv.?

Man trenger tall, statistikk og sannsynlighet for å vurdere en eventuell vaksine, eksempelvis hva er sannsynligheten for å bli innlagt uten vaksine og med vaksine?

Videre så burde man vurdere konsekvensen- hva er dødeligheten på dette viruset, altså hvor farlig er viruset?

Når man har disse tallene så vurderer man sannsynlighet/ konsekvens og setter det opp mot at ingen vet for sikkert bivirkningene av vaksinen.

Derfor jeg ikke er vaksinert er fordi disse tallene som jeg etterlyser har jeg selv regnet meg frem til, og ut det fra vurdert det at jeg ikke vil ta vaksine. Vel og merke om ikke samfunnet straffer meg så hardt at jeg blir «tvunget» til å ta vaksine.

Når det gjelder dødelighet så vet jeg at hvert år dør ca. 900 personer av influensa, i 2017 var det 1400 døde. ca. 10% av befolkningen blir smittet av influensa hvert år. Vi er ca. 5,4 mill mennesker i Norge, og om vi for enkelhetsskyld sier 1000 døde pr. år av influensa og så gir det en dødelighet på 0,19% (1000/ 0,1 x 5,4 mill). Dødelighet er antall døde delt på antall smittede.

I Aftenposten 01.12.20 kunne jeg lese at dødeligheten av korona var på 0,12% i Norge, altså 1,58% større sannsynlighet å dø av influensa enn av korona. Da rett skal være rett så hører det med til historien at dødeligheten av korona var lav da, men allikevel …

I mnd. skiftet oktober/ november i år var det 60% innleggelser av fullvaksinerte og 40% innleggelser av 1 dose el. uvaksinerte. I befolkningen generelt i mnd. skiftet så var 70% fullvaksinert og 30% prosent hadde 1 dose eller var ikke vaksinert. Altså 6/10 av innleggelsene var fra 7/10 av den fullvaksinerte befolkning, og 4/10 av innleggelsene var fra 3/10 av den ikke-fullvaksinerte befolkning.

Hva er sannsynligheten for innleggelse om man plukker ut en tilfeldig vaksinert person i Norge?

For enkelhetsskyld ser jeg bort fra aldrer og andre momenter som tilsier at de er i risikosonen. Ved å se bort fra disse momentene så skjønner jeg at poenget mitt urettmessig forsterkes da flest vaksinerte er i risikosonen, men allikevel …

Vi er som allerede nevnt nesten 5,4 mill mennesker i Norge.

5 400 000 x 0,7 = 3 780 000 fullvaksinerte personer (0,7 = 70% fullvaksinert)

1/ 3 780 000 = 0,000000265 (en tilfeldig utvalgt person som er fullvaksinert)

Svaret blir da: 0,000000265 x 0,6 x 100 = 0,0000159% sannsynlig (0,6 = 60% innlagte er fullvaksinert)

Hva er sannsynligheten for innleggelse om man plukker ut en tilfeldig ikke-fullvaksinert person i Norge:

5 400 000 x 0,3 = 1 620 000 (ikke vaksinerte personer)

1/ 1 620 000 = 0,000000617 (en tilfeldig utvalgt person som ikke er fullvaksinert)

Svaret blir da: 0,000000617 x 0,4 x 100 = 0,00002468% sannsynlig

(0,4 = 40% innlagte er ikke fullvaksinert)

Så FHI har helt rett, det er større sannsynlighet for en innleggelse om man ikke tar vaksinen kontra man tar vaksinen. Velger man å ikke ta vaksinen så har man 0,00002468% sannsynlighet på å bli innlagt, men om man tar vaksinen så har man 0,0000159% sannsynlighet på å bli innlagt. Det er dermed 1,55 x større sannsynlighet å bli innlagt om man velger å ikke ta vaksinen.

Men allikevel- mitt personlige valg på å ikke ta vaksinen legges til grunn ut fra lav dødelighet og at jeg bl.a har kun 1,55 x større sannsynlighet å bli innlagt uten vaksine, dette opp mot de negative bivirkningene som ingen vet for sikkert vil bli. Det er tydelig at folket på generelt grunnlag har en helt annen oppfatning enn hva jeg har, det er lett å se av eksempelvis innlegg på Facebook, men vaksinen er FRIVILLIG! Det betyr at hver enkelt skal få gjøre opp seg sin egen mening om man vil ta vaksinen eller ikke, dette uten at samfunnet rundt skal straffe vedkommende fordi dens egen mening og avgjørelse er «feil» sett opp mot hva majoriteten mener.

Dette innlegget handler i utgangspunktet ikke om hvor farlig/ ufarlig korona er, men det at vaksinen er frivillig og det bør respekteres, og at høye smittetall ikke skal lastes oss uvaksinerte, men skyldes en dårlig effekt av vaksinen.

