Sør-afrikaneren Elon Musk (50) regnes som verdens rikeste mann etter Teslas eventyrlige kursutvikling. Han gjør dermed som han vil, også på Twitter.

Musk har røyket cannabis på podkasten til Joe Rogan. Han beveger kursene på kryptovaluater med sine tweeter. Han sender raketter til verdensrommet og har skapt en kult ut av Teslas biler (og aksjer). Selskapet er verdsatt til over en billion dollar. Det er like mye som det norske oljefondet.

Den demokratiske senatoren Bernie Sanders (80) omtaler seg seg selv som en sosialist. Han har to ganger stilt som presidentkandidat, og slo nesten Hillary Clinton i 2016. Han regnes som en ledende størrelse på Demokratenes ytre venstre side.

I en tweet søndag var han ute med en stikk til de rike. Det er en debatt i USA, og internt blant Demokratene, om omlegging av skattesystemet etter Joe Bidens seier.

– Vi må kreve at de ekstremt rike betaler deres del. Punktum, skrev Sanders.

We must demand that the extremely wealthy pay their fair share. Period.

— Bernie Sanders (@SenSanders) November 13, 2021