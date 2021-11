annonse

De er over 12.000 medlemmer. Nå har «Gruppa for FrP-venner» i en avstemming kåret Ketil Solvik-Olsen som årets FrP-er.

Facebook-gruppa har stor aktivitet og ble stiftet av Roy Larsen, som er studieleder i FrP i lokallaget på Klepp på Jæren. Han sier til Resett at Ketil Solvik-Olsen ofte deler saker i gruppa og at dette settes pris på. I 2020 vant Jon Helgheim, i 2019 var det Solvik-Olsen igjen og i 2018 ble det Sylvi Listhaug.

FrP-nestlederen fikk nesten dobbelt så mange stemmer som nummer to på listen, fjorårsvinner Jon Helgheim. Sylvi Listhaug havnet langt bak og tok fjerdeplass bak Christian Tybring-Gjedde på tredjeplass.

I kåringen skriver Roy Larsen at Ketil Solvik-Olsen er «vår kanskje aller dyktigste i politiske debatter i mediene, på TV og ift kronikker i aviser, med mere. Ketil utmerker seg som en ekte FrPer som vår gruppe setter stor pris på.»

– Hvorfor tror du Solvik-Olsen vant nettopp i år?

– Han er populær i gruppa, og jeg tror mange setter pris på at han bretter opp ermene og bidrar med toppverv i partiet. Vi ser det nok også om en oppfordring til ham om å fortsette å jobbe for partiet og være synlig selv om han ikke sitter på Stortinget.

– Sylvi Listhaug kom bare på fjerdeplass. Hvordan tolker du det?

– Jeg tror det har mest med å gjøre at hun jo i kraft av ledervervet uansett er vårt fremste politiker, men at vi heller ville gi påskjønnelsen til noen andre i år. Mitt inntrykk er at Sylvi også er kjempepopulær.

Intervju med hovedpersonen

Resett har også kontaktet Solvik-Olsen, som har svart på følgende spørsmål:

– Hva tenker du om kåringen. Var det overraskende?

– Det er veldig kjekt at FrPs medlemmer og sympatisører setter pris på innsatsen jeg gjør for FrP. Det motiverer til å stå på videre. Engasjementet via sosiale medier er stort, og det er veldig gøy å ha så mange flotte folk som gir innspill og ideer i hverdagen.

– Hva tror du gjør at nettopp du vant i år? – For tiden er politikk ikke et betalt fulltidsyrke for meg, men en tidkrevende og givende hobby. Jeg er privilegert som kan ha et verv i partiledelsen, og derfor fortsatt bidra effektivt i kampen for ideer og fellesskap vi tror på. – Du ønsket ikke å sitte på Stortinget denne perioden, men sa likevel ja til vervet som nestleder. Hva blir din hovedrolle i Frp de neste fire årene? – Jeg har stor tro på at frp og borgerlig side skal gjenerobre innflytelsen i maktens korridorer. Det har ikke tatt lang tid for AP og SP til å falme i kaos og løftebrudd. Ytre venstreside fremstår som ekstreme og virkelighetsfjerne. Da ser flere at FrP utgjorde en reell forskjell.

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474 – Hvordan skal dere styrke FrP som organisasjon? – Som parti må vi gjøre oss fortjent til folks tillit, og mye av jobben fremover blir å engasjere våre sympatisører og favne bredere velgergrupper. Det arbeidet er vi allerede i gang med, og jeg gleder meg til ferden videre. Facebook-gruppa har ingen offisiell tilknytning til FrP, men skriver om seg selv at de har som «målsetting å fremme saklige debatter rundt Fremskrittspartiets kjerneverdier og politikk i Norge og verden for øvrig.»