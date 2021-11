annonse

Tidligere SV-politiker Karin Andersen mener politikerne ikke lenger kan kontrollere seg selv og vil overlate kontrollen til Nav.

Andersen er med i utvalget som skal granske reglene for pendlerboliger. Hun vil heller at de folkevalgte får samme kontroll som Nav-brukerne, og foreslår at Nav kontroll skal få oppdraget med å granske politikerne, skriver Klassekampen.

– Intern kontroll og en tillitsbasert ordning fungerer dessverre ikke. Derfor vil jeg foreslå at disse ordningene skal kontrolleres av en ekstern instans som for eksempel Nav kontroll. Det innebærer også at politikerne må ansvarliggjøres for egne feil på samme måte som Nav-brukerne, sier Andersen til avisen.

