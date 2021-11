annonse

annonse

NTB melder at Kyle Rittenhouse, 18-åringen som var tiltalt for å ha drept to menn under en demonstrasjon mot politivold i Kenosha i Wisconsin, er frikjent på alle punkter.

Juryen kom fram til sin kjennelse etter å ha vurdert saken i nesten fire dager.

Rittenhouse ville fått livstids fengsel hvis han ble kjent skyldig i det mest alvorlige tiltalepunktet.

annonse

18-åringen skjøt og drepte Joseph Rosenbaum og Anthony Huber, samt såret Gaige Grosskreutz, under en demonstrasjon i Kenosha i Wisconsin 25. august. Episoden fant sted under en demonstrasjon mot politivold mot svarte.

Rittenhouse hevdet i retten at han ble angrepet da han voktet butikker, og at han avfyrte skudd i selvforsvar. President Donald Trump antydet det samme da han kommenterte hendelsen, som fant sted i august 2020.

Maner til ro

Rettssaken har utløst en opphetet debatt i USA, og frontene går langs kjente politiske skillelinjer.

annonse

Guvernøren i Wisconsin, Tony Evers, maner til ro etter at avgjørelsen til juryen ble kjent. Han sier også at 500 medlemmer av nasjonalgarden er parate til å bli satt inn i Kenosha ved behov.

Viseguvernør Mandela Barnes, som er svart og demokratisk kandidat til Senatet, fordømmer derimot kjennelsen.

– De siste ukene har mange fryktet dette utfallet av saken. Det er riktig at vi skal regne alle som uskyldige fram til de er dømt, men det prinsippet kommer ikke alltid alle til gode. Vi har sett så mange fargede ungdommer bli drept, bare for å bli stilt for retten etter sin død. I saken mot Rittenhouse ble uskyld nærmest krevd av dommeren, sier hun.

Politikere på høyresiden støtter på sin side kjennelsen og kritiserer at Rittenhouse overhode ble tiltalt.

– Alle oss som kjente til hva som skjedde i Kenosha i fjor gikk ut fra at dette ville bli kjennelsen. Heldigvis var juryen enig med oss, tvitret republikaneren Scott Walker, tidligere guvernør i Wisconsin.