Kirken burde ikke blande seg inn i oljepolitikken, mener kritikere. Nå melder folk seg ut i protest.

Tirsdag vedtok Kirkemøtet med overveldende flertall å oppfordre til å stanse ytterligere leteaktivitet etter olje og gass på norsk sokkel. Bare 2 av 105 delegater stemte i mot.

Nå viser det seg at 434 personer meldte seg ut av Den norske kirke dagen etter. Det er mer enn de ti foregående dagene til sammen. Hadde det en sammenheng?

– Jeg har vært medlem i kirken på grunn av tradisjoner og fordi jeg har oppfattet kirken som et sted for alle. Nå tar kirken parti i en sak hvor jeg mener utfallet kan bli at Norge føres tilbake til tiden før oljealderen økonomisk. Et nei til oljeleting ville knust industrien langs kysten, sier Stian Espeland, et av medlemmene i gruppa «Stolt Oljearbeider og Oljebrølet», til Nettavisen.

Espeland skrev et innlegg og sa han meldte seg ut, flere skal ha tatt oppfordringen og gjort det samme.

Tar ikke selvkritikk

Olav Fykse Tveit er preses i Den norske kirke. Han forsvarer Kirkemøtets standpunkt.

– Klimakrisen er den største utfordringen menneskeheten noen gang har møtt. Vi må møte den sammen i felles arbeid for vår felles fremtid på denne kloden Gud har gitt oss. Kirkemøtet peker på det ansvaret vi har som enkeltpersoner og som samfunn, og som kirke, i så måte, skriver han i en epost til Nettavisen.

Både Frp-leder Sylvi Listhaug og Høyres stortingsrepresentant Sveinung Stensland har reagert på vedtaket fra kirken.

