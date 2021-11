annonse

Fredag formiddag annonserer regjeringen nye coronatiltak under en pressekonferanse.

Følgene tiltak innføres:

Alle som reiser inn til Norge må registrere seg på entrynorway.no fra neste fredag

Det blir mer testing ved grensen

Kommuner får nå ta i bruk coronasertifikat, men må samtidig gi gratis testing til dem som ikke er vaksinert

En forskrift som vedtas fredag muliggjør for kommunene å ta i bruk coronasertifikat for å gi lettelser til fullvaksinerte, samt de som har vært syke med covid-19 det siste halvåret eller har testet negativt for covid-19 de siste 48 timene.

Man må altså ikke være vaksinert for å bruke sertifikatet, understreker regjeringen. Bruk av coronasertifikat forutsetter at kommunen har fattet vedtak om smitteverntiltak.

– I tillegg må kommunene ha et tilbud om gratis hurtigtest til dem som ikke er vaksinert. De arrangementene og virksomhetene som skal bruke coronasertifikat, bruker en kontrollapp for å kontrollere om sertifikatene er gyldige. Barn og ungdom under 16 år trenger ikke coronasertifikat, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Dropp håndtrykket

Helseminister Ingvild Kjerkol ber folk slutte å håndhilse igjen, og gå tilbake til å hilse smittefritt.

– Mange av oss har begynt å håndhilse igjen etter å ha brukt albue, hånd til hjertet, nikk og smil i halvannet år. Jeg vil nå oppfordre alle til å droppe håndtrykket og gå tilbake til den smittefrie måten å hilse på, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på en pressekonferanse fredag.

– Det koster oss lite, men det vil hindre spredning av smitte, sier hun.

Hun påpeker også at mange i disse dager ikke holder seg hjemme når de er syke.

– Det fører til at coronaviruset og andre virus sprer seg raskt i befolkningen. Det fører til stadig flere smittede, stadig flere syke og et stadig større press på helsetjenesten. Det kan i løpet av kort tid føre til at vi må innføre strengere nasjonale tiltak for å stoppe smittespredningen, sier Kjerkol.

– Nå må du holde deg hjemme når du er syk, sier hun.

