Arsenal-stjernen Martin Ødegaard ble så lei av all hetsen fra brukere på twitter at han valgte å slette hele kontoen.

Ødegaard uttalte i et intervju med TV 2 at unge spillere må tenke seg om før de oppretter konto på twitter fordi det er så «mye dritt» der.

Den norske landslagsspilleren har en Facebook-profil og en Instagram-profil, men det er kun Instagram som han bruker nå.

22-årinen har ingen planer om å retunere til Twitter.

– Det er mye dritt, rett og slett. Man skal passe litt for hva man eksponerer seg for. For min del har jeg ikke noe behov for å sitte der og se på alt det der. Det er mye anonymt og mye rart. Det er en uting og en litt skummel greie hvis man ikke er helt på plass i hodet. Da kan man la seg prege av sånne ting, sa Ødegaard til TV 2 etter twitter-slettingen.

