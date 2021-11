annonse

Fra og med mandag stenger Østerrike ned i ti dager. Myndighetene planlegger nå å tvinge folk til å vaksinere seg mot coronaviruset.

Østerrike blir med det det første landet i Europa som iverksetter en ny periode med full nedstengning. Nyheten ble kunngjort på en pressekonferanse fredag, skriver NTB.

Nedstengningen omfatter både vaksinerte og uvaksinerte. Den vil i første omgang vare i ti dager, men kan bli forlenget i ytterligere ti dager.

Vaksineplikt

– Til tross for måneder med overtalelse har vi ikke lykkes i å overbevise nok folk til å vaksinere seg, sa statsministeren om saken.

Ifølge østerrikske medier vil folk risikere bøter eller fengsel hvis de ikke vaksinerer seg.

I Østerrike er knappe 65 prosent av befolkningen fullvaksinert. Vaksinasjonsgraden er blant de laveste i Vest-Europa.

Helseminister Wolfgang Mückstein, som er lege, kom med en innstendig oppfordring til folk om vaksinere seg. Men fra 1. februar blir vaksinering obligatorisk.

– Vi har bestemt oss for å innføre vaksineplikt, opplyser helseministeren under pressekonferansen, ifølge TV 2.

Mørke tider

Landet har fra før av hatt en egen ordning med nedstengning for uvaksinerte som har vært svært kontroversielt.

Den britiske politikeren Nigel Farage uttalte i forbindelse med den harde nedstengningen at at det ser mørkt ut for friheten

– Et splittet samfunn (de vaksinerte vs de uvaksinerte) i Østerrike, nå som lockdown er pålagt alle uvaksinerte mennesker. Mørke tider for frihet og sivile rettigheter, skrev han på Twitter.

