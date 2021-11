annonse

Ole Gunnar Solskjær kjemper en desperat kamp for å overleve som Manchester United-manager.

Ifølge Daily Mail skal nordmannen ha avholdt et krisemøte med flere sentrale spillere i lokalene på treningsfeltet til klubben.

«Solskjær snakket med kaptein Harry Maguire, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Luke Shaw, Victor Lindelof og Nemanja Matic. 48-åringen ønsket å diskutere hvordan United kan snu sesongen, og den taktiske planen etter å ha byttet til en bakre treer i de tre siste kampene», skriver Daily Mail.

United møter Watford lørdag og Villareal borte i Champions League på tirsdag. To kamper som kan avgjøre Solskjærs fremtid.

– Respektløst

I britiske aviser spekuleres det heftig hvem som skal ta over for nordmøringen. To av favorittene til å overta jobben på Old Trafford er Brendan Rodgers og Zinedine Zidane.

Rodgers kalte det respektløst når han tidligere i uken fikk spørsmål om den mulige managerjobben som venter han i Manchester.

– To ting: For det første er det veldig respektløst å stille det spørsmålet når det er en manager i jobben, en god manager og en bra mann som jobber hardt med den klubben, sa Rodgers.

– For det andre kan jeg ikke kommentere noe som ikke er reelt. Jeg er manager i Leicester, stolt av å være her, privilegert og fullt opptatt av å gjøre en jobb for spillerne, klubben og eierne. Det er kjernen, alt annet er støy.

🗣"I'm here as the Leicester City manager, proud and privileged to be here."

Brendan Rodgers is fully committed to Leicester and doesn't appreciate the media speculating about him taking over Manchester United pic.twitter.com/CEu9C7qLsU

— Football Daily (@footballdaily) November 18, 2021