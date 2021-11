annonse

Det er kommet mange sterke reaksjoner etter at en kvinnelig advokat argumenterte hvorfor hun ikke ønsker å ta coronavaksinen i et intervju med NRK.

– Jeg må si jeg blir forundret når jeg leser alle kommentarene her. Jeg er 62 år og fullvaksinert. Det er fordi jeg er i risikogruppen. Er veldig usikker på om jeg skal ta nr 3. Det jeg blir forbannet på er den mobbingen som er her inne, skriver en eldre kvinne etter å ha lest kommentarene som er kommet på NRKs Facebook-side i forbindelse artikkelen om Barbro Paulsen.

Paulsen er en 46 år gammel advokat som sto frem i et intervju med NRK der hun sa at hun ikke ønsker å ta coronavaksinen.

– Jeg er ingen «vaksinemotstander». Jeg har tatt andre vaksiner, og barna mine har fått de vaksinene de trenger. Jeg ser ikke hvorfor jeg skal måtte gjøre noe når kroppen min forteller meg at jeg ikke trenger det. Jeg har ikke lyst til å være med på et eksperiment. Det bør være opp til meg hva jeg velger å putte inn i min kropp. De som er vaksinert kan jo også smitte, sa Paulsen til NRK.

Hun uttalte videre i intervjuet at hun tror en sunn livsstil styrker kroppens eget forsvar mot sykdom, og satser på at dette gir henne den beskyttelsen hun selv trenger mot eventuell alvorlig sykdom som følge av covid-19.

– Idiot

Uttalelsene har imidlertid ført til et voldsomt sinne i kommentarfeltet til NRK. Til nå har det kommet inn over 1000 kommentarer.

Der blir Paulsen beskrevet som en konspirasjonsteoretiker. Noen skriver at de vil putte «antivaxxere i leire», mens en person mener at det er «på tide å ta frem pisken» mot slike som henne.

– På tide å ta fram pisken! Vaksinering er frivillig, men uvaksinerte kan ikke forvente fulle sosiale rettigheter uten at samfunnet kan være noenlunde trygg på smitte, skriver en person.

– Dama er ren konspirasjonteoriker, så hun er det bare å ignorere, skriver en annen.

– Når sånne idioter går fri blir vi aldri kvitt corona, skriver en tredjeperson.

Advarer NRK

En annen som irriterer seg over at NRK har intervjuet en person som er skeptisk til coronavaksinen er tidligere leder i Norsk vegansamfunn, Simon Rostøl. Han har nemlig llest ting Paulsen har skrevet privat.

– Kanskje dere burde sjekket opp Barbros ytringer privat før dere publiserte denne artikkelen; der fremgår det temmelig tydelig at hun har svært problematiske holdninger til dette emnet, skriver Rostøl med profilen fra sin offisielle Facebook-side som har 12 000 følgere.

En annen skriver at Paulsen har åpen Facebook-profi, og at hun har «likt Donald Trump og Robert Kennedy Jr».

Flere er overrasket over hetsen rettet mot Paulsen.

– Skremmende å se hvor indoktrinert mennesker kan bli. Er ikke dette kommentarfeltet et godt bevis på et stigma og en polarisert debatt. Hvor er respekt og toleranse for andres meninger blitt av? Dette er virkelig en tøff og modig dame som våger å stå fast på sitt valg, skriver en kvinne.

Mistet venner

Den 46 år gamle advokaten forteller til NRK at hun har mistet mange venner som følge av sitt ståsted rundt vaksinen.

– Det tok helt fyr. Plutselig ble jeg «ghosta» fullstendig – det var akkurat som om jeg mistet alle vennene mine på en gang. Pang, sa det. Plutselig så jeg på Instagram at den årlige venninnemiddagen jeg har vært med på i 15 år, allerede hadde funnet sted uten meg, sier hun.

NRK skriver at en av ti voksne nordmenn har ikke tatt coronavaksine.

Coronavaksinen er frivillig. Paulsen mener likevel det kan argumenteres for at det for enkelte har blitt til noe som kan ligne tvang.

– Hvis du ikke får lov til å drive med yrket ditt lenger, eller taper utdanningspraksis og den slags ting, så er det jo egentlig tvang. Altså, du kan jo bare gå, og si adjø til den jobben, praksisplassen eller utdanningen din, sier hun og fortsetter:

– Men folk opplever det jo som tvang når du ikke får lov til å gå på jobb lengre. Så ting har endra seg.

