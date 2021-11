annonse

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen vil nedsette et nytt mannsutvalg som skal se på menns utfordringer.

– For likestillingskampens legitimitet må vi også snakke mer om det som er menns utfordringer, sier hun til Aftenposten, og forteller at det er behov for et slikt utvalg:

– Høye selvmordstall, ensomhet, kriminalitet, mange gutter sliter på skolen. På en rekke områder har menn som gruppe utfordringer, og det må vi se mer på.

Interesseorganisasjonene for menn håper at et utvalg skal se på æreskultur, skole og kjønnsbalanse i visse yrker. Fredag møter ministeren organisasjoner i forbindelse med den internasjonale mannsdagen.

Trettebergstuen ser for seg at utvalget kan komme med forslag til å få flere menn inn i yrker dominert av kvinner. Utvalget vil blant annet bestå av Institutt for samfunnsforskning, Fri – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, LO, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Mannsforum, NHO og Reform – Ressurssenter for menn.

