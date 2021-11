annonse

annonse

Hverken FHI eller Helsedirektoratet ønsker å si særlig mye om kritikken mot deres coronapass-vurderinger.

Coronasmitten har økt i Norge den siste tiden, og diskusjonen rundt potensielle tiltak raser. Kanskje mest omstridt er mulige krav om coronapass, eller vaksinebevis, for å kunne benytte ulike kulturtilbud, som kino, teater, konsertsteder, eller svømmehaller og treningssentre, i Norge.

Fredag 12. november åpnet regjeringen for at kommuner kan ta i bruk coronapasset på denne måten. Straks etter erklærte Tromsø kommune at de iverksette dette så raskt som mulig.

annonse

Men mange er kritiske til et slikt tiltak, og mener det er en urimelig restriksjon av folks personlige frihet. Dette kommer godt til uttrykk i ulike kommentarfelt. Så også hos Resett.

– Fascismen viser sitt ansikt. Dette er feil vei og gå, denne galskapen må stoppes, skriver en person.

– Minner om at coronapass er brudd på grunnloven, menneskerettighetene og Nürnberg-kodeksen. Alle som synes det er greit med coronapass er med på å godta tyranni, erklærer en annen.

annonse

Les også: FHI avviser vaksinepåstander i intervju med Resett: – Vi er forbi eksperiment-stadiet (+)

Vaksinerte kan smitte

Den nær unisone kritikken i kommentarfeltene får støtte også blant enkelte fagfolk. Lege og professor Mette Kalager ved UiO har liten tiltro til coronasertifikatet.

– Om lag 90 prosent av Norges befolkning er vaksinert. Det vil si at det er flest av oss som er det. Det er vanskelig å tenke seg at de få prosentene som ikke er vaksinert skal utgjøre en større trussel samlet sett. Både vaksinerte og uvaksinerte kan smitte andre, sier hun til Dagbladet.

Peker på regjeringen

Overlege og professor Preben Aavitsland ved FHI vil ikke svare på kritikken. Han peker på regjeringen.

– Regjeringen ba oss om en vurdering, og vi besvarte denne, slår han fast overfor Resett, og henviser til dokumentet med FHIs vurderinger.

Av denne fremgår det at FHI «anbefaler at det raskt utredes hvordan coronasertifikatet eventuelt kan tas i bruk kommunalt, regionalt eller nasjonalt. Bruken må i så fall forskriftsfestes.»

annonse

– Regjeringen har ennå ikke besluttet hvordan bruken av coronasertifikat eventuelt skal bli, og vi fortsetter vår rådgivning av regjeringen om dette, konstaterer Aavitsland.

Les også: – Det som injiseres i befolkningen nå er ikke vaksiner slik vi kjenner dem (+)

Smitte blant vaksinerte

– De fleste av oss har vaksinert oss, og likevel ser vi en smitteøkning. Hvordan forklares det?

– Det er fordi vaksinasjon ikke beskytter 100 prosent mot smitte, og fordi om lag 1,2 millioner innbyggere i landet, særlig barn, ikke er vaksinert i det hele tatt. Når det er mer kontakt i befolkningen, får et så smittsomt virus som dette mulighet til å spre seg.

Aavitsland peker på en figur fra FHIs siste ukerapport, som kom i onsdag, som illustrerer at forekomsten av meldte tilfeller er mye høyere blant uvaksinerte, unntatt hos dem over 65 år, der effekten kan ha tapt seg over tid.

– De eldre tilbys nå en oppfriskningsdose, legger FHI-overlegen til.

Professor Elling Ulvestad ved universitetet i Bergen mener også at vaksiner ikke er egnet til å begrense smitte.

– Vaksinen er ikke egnet til å hindre smitte. Det er ikke veldig stor forskjell på smittsomhet blant ikke-vaksinerte og vaksinerte, har professor Ulvestad sagt til TV2.

– Er det noe sannhet i det Ulvestad sier?

– Nei, svarer Preben Aavitsland kontant, og peker på sitt svar på spørsmålet om smitteøkning til tross for omfattende vaksinasjon.

annonse

Kan ikke svare

Resett har også kontaktet Helsedirektoratet, og bedt dem besvare kritikken og innvendingene mot bruk av coronapass. De skriver i en e-post at de ikke kan svare på dette på nåværende tidspunkt, og viser i stedet til følgende uttalelse:

«Helse- og omsorgsdepartementet har hjemmel til å fastsette forskrift om bruk av coronasertifikat i kommuner som har innført lokale smitteverntiltak. Helsedirektoratet jobber nå sammen med FHI og Helse- og omsorgsdepartementet med å få det juridiske og praktiske på plass så raskt som mulig slik at kommuner kan få et nytt verktøy for å forhindre smitte. Vi håper å ha dette på plass i løpet av denne uken. Samtidig jobber vi med å se på mer utstrakt bruk av coronasertifikat nasjonalt».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474