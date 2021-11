annonse

Aalesund sikret opprykk til Eliteserien med en snuoperasjon og 3-2-seier mot Ull/Kisa i 1. divisjon lørdag. Strømmen rykket ned etter tap for Grorud.

Aalesund kunne med seier mot nedrykkstruede Ull/Kisa feire direkte opprykk til Eliteserien, men det så lenge mørkt ut for tangotrøyene. Det var fram til Sondre Bolkan Nordli bøyde et frispark opp i hjørnet med et vakkert frispark til 3-2-ledelse i det 82. minuttet.

På overtid trygget Davíd Kristján Ólafsson seieren med sitt 4-2-mål.

Ull/Kisa tok ledelsen etter en halvtime ved Henrik Kristiansen, før Sigurd Haugen utlignet like før pause. Deretter satte AaFK opp presset, men det var Ull/Kisa som gikk opp i ledelsen etter 68 minutter ved Sondre Sørløkk.

Derfra så det ut til at opprykkskampen skulle leve inn til siste serierunde, men etter 78 minutter var Haugen frampå igjen og utlignet med et fint hodestøt.

Og så, etter 82 minutter, kom avgjørelsen. Nordli skrudde et frispark i hjørnet og sendte hele Ålesund til himmels.

For Strømmen ble nedrykket et faktum da de ble slått 1-3 av Grorud. Oscar Aga var igjen i målprotokollen og scoret sitt 23. og 24. mål for sesongen med to mål for Grorud, mens Magnus Tvedte scoret reduseringen for Strømmen.

