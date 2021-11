annonse

annonse

Det var mange demonstrasjoner mot koronavaksinen og koronatiltak rundt om i Australia, mens motdemonstranter møtte opp for å støtte tiltakene.

Australsk politi melder om 10.000 personer som demonstrerte mot et krav om å ta vaksine i Sydney, skriver NTB.

Vaksine skal være frivillig i Australia, men for noen yrkesgrupper i enkelte delstater er det innført krav om vaksinering. De vaksinerte er tilbake til normalen, men det er fremdeles tiltak for uvaksinerte i noen delstater.

annonse

Les også: Er koronasertifikat det samme som vaksinetvang?

I Melbourne ble demonstrantene møtt av motdemonstranter.

– Jeg er her fordi jeg er forferdet over det som foregår i gatene i min by, Melbourne, sa motdemonstrant Maureen Hill. Hun mener at alle tiltakene er innført for å redde liv:

annonse

– Folk ble opprørt og flere ble rammet, men det er en global pandemi. Hva annet kan vi gjøre?

Demonstrasjonene og motdemonstrasjonen gikk fredelig for seg.

85 prosent over 16 år er fullvaksinert i Australia. Det har vært 195.000 koronatilfeller og 1.933 dødsfall. Landet har 25 millioner innbyggere.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474