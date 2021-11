annonse

annonse

Nordmenn er i økende grad opptatt av dyrevelferd og hvor maten vår kommer fra. En gledelig nyhet, uten tvil. Men i hvilken grad følges dette opp av produsenter og dagligvarekjeder?

På Ytterøykyllings hjemmesider blir du lovet en premiumkylling fra trygge og gode omgivelser. Bildet viser en kylling som står i gresset. Et annet bilde viser en bonde som holder en kylling opp mot solen. Virkeligheten er en helt annen. Kyllinger i tradisjonell produksjon ser aldri verken gress eller sol. De tilbringer hele livet sitt inne i en mørk og støvete hall, med opptil 20.000 andre kyllinger. Ytterøykyllings virkemidler er dessverre ikke uvanlige, det kalles grønnvasking.

Les også: Stritter imot obligatorisk ID-merking av katter: – Svært vanskelig (+)

annonse

Reklamen unnlater i tillegg å nevne at rasen som benyttes er Ross 308, en hurtigvoksende kyllingrase. Denne kyllingrasen er en av det mest utbredte både i Norge og internasjonalt, og det er betydelig forskningsdata om dens helseproblemer. Den er beryktet for ekstremt rask vekst og unormalt store brystfiléter, som gjør at fuglen får bevegelsesproblemer og spesielt høy risiko for kroppslige smerter og ubehag.

Stadig flere kyllingbedrifter benytter mer saktevoksende raser med bedre velferd. Et eksempel på en slik kyllingrase er Hubbard JA787, som benyttes av Ytterøykyllings konkurrent Norsk Kylling. Ytterøykylling er altså ikke nødt til å benytte Ross 308, de kunne ha valgt en kyllingrase med bedre helse, og likevel hatt god lønnsomhet.

Les også: Norske bønder har lavere tillit til dyrevernere enn EU

annonse

Men ansvaret ligger ikke kun hos produsentene. Butikkene må også ta ansvar for hva de selger. Heldigvis har deler av næringslivet begynt å våkne. Circle K, Narvesen og 7-eleven har bestemt seg for å slutte å selge monsterkyllingen Ross.

Den opplyste forbruker stiller stadig høyere krav til dyrevelferd. Grønnvasking blir med tid og stunder avslørt, og snart er verstingene lett å kjenne igjen. Vi anbefaler næringsliv og produsenter i Norge å bli med å skape et bedre liv for kyllingene – slik at reklamen om bedre dyrevelferd blir mer enn bare tomme ord.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474