Sinne i Storbritannia etter julereklame om vaksinepass.

Ifølge Aol er TV-seere i Storbritannia rasende etter å ha sett Tesco’s nye TV-reklame der julenissen holder frem et vaksinepass. De over 3000 klagene er rekord, skriver Aol.

Reklamefilmen utspiller seg slik:

Omtrent halvveis i den 90 sekunder lange reklamefilmen vises et nyhetsinnslag som sier at julenissen kan settes i karantene denne julen.

Julenissen er på en flyplass og må gjennom grensekontrollen. Han holder deretter opp en telefon som viser et pass for å indikere at han har fått sin COVID-19-vaksine, før grensetjenestemannen slipper ham inn i landet slik at han kan levere gaver til Storbritannia. Deretter bryter det ut full jubel og glede blant barn som ser at julenissen har vaksinepasset.

Tesco put out this ad featuring Santa being forced to show a vaccine passport. pic.twitter.com/zvXnaeZTvW — Dr Johnny 🧐🇨🇦 unvaccined ✊ (@M_T_L514) November 15, 2021

Over hele verden har det vært massive demonstrasjoner mot innføring av vaksinepass det siste året. Også i Norge har motstanden vært stor. Flere mener at vaksinepass er et steg i feil retning og at det skaper en segregering og fratar folk bevegelsesfriheten.

– Medisinsk diskriminering

Aol skriver at mange er rasende på sosiale medier og har gjengitt flere kommentarer i sin artikkel.

De skriver også at Advertising Standards Authority (ASA) har uttalt at de gjennomgår klagene de har mottatt for å se om regler er blitt brutt.

– Vi har mottatt over 3000 klager angående denne annonsen. Vi går nå nøye gjennom disse klagene for å finne ut om det er grunnlag for ytterligere tiltak. Det store flertallet av klagene hevder at annonsen er tvangsmessig og oppfordrer til medisinsk diskriminering basert på vaksinestatus, skal en talsmann ha sagt ifølge Aol.

En talskvinne for Tesco uttalte at de respekterer alles synspunkter.

«Vi satte ut for å lage en kampanje som tok et letthjertet syn på hvordan nasjonen har det, og den har blitt godt mottatt av kolleger og kunder. Vi er fortsatt midt i en pandemi, og annonsen gjenspeiler gjeldende regler og forskrifter angående internasjonale reiser», skal hun ha sagt.

Ifølge LBC skal hashtaggen #BoyottTesco har trendet på twitter de siste dagene.

