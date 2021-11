annonse

Kyle Rittenhouse, 18-åringen som var tiltalt for å ha drept to menn under en demonstrasjon i Kenosha i Wisconsin i fjor, er frikjent på alle punkter.

Juryen kom fram til sin kjennelse etter å ha vurdert saken i nesten fire dager.

Rittenhouse ville fått livstids fengsel hvis han ble kjent skyldig i det mest alvorlige tiltalepunktet.

18-åringen skjøt og drepte Joseph Rosenbaum og Anthony Huber, samt såret Gaige Grosskreutz, under en demonstrasjon i Kenosha i Wisconsin 25. august. Episoden fant sted under en demonstrasjon mot politivold.

Rittenhouse hevdet i retten at han ble angrepet da han voktet butikker, og at han avfyrte skudd i selvforsvar.

En video som er delt på sosiale medier fra Fox News viser når Rittenhouse blir frikjent. Han knekker sammen i lettelse.

You can feel the emotions here pic.twitter.com/j54231iU0I — Luke Rudkowski (@Lukewearechange) November 19, 2021

Etter frikjennelsen tok demonstranter i regi Black Lives Matter til gatene.

I New York ropte sinte demonstranter at de ville brenne ned politidistrikt i alle byer i USA.

HAPPENING: BLM takes to the streets in Brooklyn NY chanting "EVERY CITY EVERY TOWN, BURN THE PRECINCT TO THE GROUND" after the Kyle Rittenhouse verdict. pic.twitter.com/EiZubh0i2w — Election Wizard (@ElectionWiz) November 20, 2021

