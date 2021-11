annonse

Manchester United-styret konkluderte ikke rundt Ole Gunnar Solskjærs managerframtid på lørdagens krisemøte etter 1-4 mot Watford, skriver Sky Sports.

Det rapporterer kanalen etter at styret angivelig holdt et digitalt krisemøte lørdag kveld. Det var The Times som først rapporterte om møtet, som skal ha startet klokken 20 norsk tid.

Tidligere på dagen ble Manchester United fullstendig overkjørt av Joshua King og Watford. Etter kampen uttalte Solskjær at dersom klubben vil foreta seg noe, så er det en sak mellom ham og klubbens ledelse.

– Det er naturligvis en stor utfordring for hele klubben. Vi vet at resultatene ikke er gode nok. Selvfølgelig er det noe som er feil, sa Solskjær og la til:

– Jeg jobber med klubben (ledelsen), og vi har god kommunikasjon.

Det har vært et massivt press på United-manageren etter flere svake resultater den siste tiden. Lørdagens 1-4-tap for Watford ble slett ikke noe godt «svar» fra spillerne etter at de gikk inn i landslagsoppholdet med 0-2 hjemme mot Manchester City.

De fleste fotballeksperter i engelske medier synes å være enige om at Solskjærs dager i United er talte. Lørdag sank også oddsen kraftig på at han blir neste Premier League-manager som får sparken.

Et gjennomsnitt hos seks engelske bookmakere gir lørdag kveld 1,13 ganger pengene på at nordmannen er førstemann som blir arbeidsledig.

