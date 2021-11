annonse

annonse

Rundt 200 personer i Portland knuste vinduer og kastet gjenstander på politiet.

Ifølge den lokale TV-stasjonen KOIN TV ble dører og vinduer skadd på flere virksomheter i området, og demonstrantene snakket også om å brenne ned tinghuset.

Politiet kalte demonstrasjonene for opptøyer.

annonse

Les også: Kyle Rittenhouse: Rettssaken som splitter USA

De demonstrerte over at Kyle Rittenhouse ble frifunnet. Han skjøt og drepte to personer og såret én under en demonstrasjon mot politivold mot svarte i august 2020, skriver NTB.

Rittenhouse hevdet at han skjøt i selvforsvar. Saken har skapt debatt i USA. Politikere på høyresiden støtter kjennelsen, mens flere demokrater har fordømt frifinnelsen.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474