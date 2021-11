annonse

To gutter på 16 år og en mann på 20 år i Østerrike planla å helle bensin over politifolk og sette fyr på dem.

Det har også innrømmet å ha satt fyr på en politibil. De anser politiet som motpart siden de har som oppgave å håndheve myndighetenes koronatiltak.

– Vi antar at det er dette de egentlig forsøkte å gjøre og at de ikke klarte det. Derfor angrep de politibilen i stedet, sier en talsmann for politiet i Linz.

Østerrike starter en ny nedstenging på mandag og at vaksinering blir obligatorisk fra februar. For to uker siden ble innført nye tiltak som kun omfattet uvaksinerte innbyggere.

