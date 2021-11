annonse

Flere er sjokkert etter at Østerrike kunngjorde fredag at landet innfører vaksineplikt fra 1.februar.

Østerrike blir med det det første landet i Europa som iverksetter en ny periode med full nedstengning. Nyheten ble kunngjort på en pressekonferanse fredag, skriver NTB.

Fra og med mandag stenger landet ned i ti dager. På pressekonferansen kom også nyheten at de innfører vaksineplikt fra 1.februar.

– Vi har bestemt oss for å innføre vaksineplikt, opplyste helseminister Wolfgang Mückstein under pressekonferansen fredag.

– Ondskap

Mange reagerer nå med sjokk og vantro etter at Østerrike kunngjorde at de vil tvinge de som er skeptiske til å ta coronavaksinen.

Den politiske kommentatoren for The Daily Telegraph, Konstantin Kisin, kaller det for medisinsk fascisme og ondskap.

– Min jødiske oldefar døde mens han kjempet mot nazister i andre verdenskrig for å sikre at folk i Europa kunne bli frie. Østerrike har nettopp annonsert OBLIGATORISK vaksinasjon. Dette er medisinsk fascisme der staten tar eierskap til kroppen din. Ondskap i helsens navn er fortsatt ondskap, skriver han på twitter.

