En demonstrasjon mot coronatiltak i Rotterdam i Nederland kom helt ut av kontroll fredag kveld, skriver AD.

Det begynte rolig, men etter en halvtime endret stemningen seg, ifølge avisen.

«Demonstrasjonen utartet ifølge politiet til opptøyer, der demonstranter satte fyr på ting flere steder, skjøt med fyrverkeri mot politi og kastet gjenstander mot politi og brannfolk», skriver NRK.

På sosiale medier er det lagt ut flere videoer av den voldsomme demonstrasjonen. I enkelte videoer kan man se politifolk hamre løs med batong på demonstranter. I andre videoer kan man se demonstranter jage politiet.

Rotterdam. The people have had enough. pic.twitter.com/pWn2tAh9Fi — Jimmy Salford (@1Fubar) November 20, 2021

Demonstrantene ropte frihet i gatene, mens politiet så ut til å miste kontrollen. I en video kan man se en politimann ramle i bakken etter et karatespark.

Like etter karatesparket hører man tre skudd bli avfyrt.

Rotterdam what you won't see on MSM pic.twitter.com/MZ9Mobg5S0 — Tiberius (@Tiberius_007) November 19, 2021

Bekrefter skade etter våpenskudd

Al Jazeera skriver at politiet skal ha avfyrt skudd og at flere personer er såret.

Rotterdams ordfører Ahmed Aboutaleb beskriver opptøyene som «en voldsorgie».

– Politiet måtte til slutt trekke våpen for å forsvare seg selv, sier han.

En video på sosiale medier viser en demonstrant ligge på skadet på bakken.

Police have opened fire on protesters in #Rotterdam; at least one is seriously injured.#Netherlands #rotterdamprotest pic.twitter.com/yjFd9BEMI6 — The Vigilant Fox (@VigilantFox) November 19, 2021

I en annen vinkel ser man hvordan demonstranten faller i bakken etter man hører skudd. Flere andre springer for å hjelpe mannen mens han ligger skrikende på bakken.

Ifølge Wales Online skal video av mannen som ble skutt ha blitt vist på TV-kanalen NOS, men ingen vet foreløpig vet hvem han er. Politiet skal ha sendt ut melding på twitter der de bekrefter at skuddene som ble avfyrt har ført til skader.

Avisen skriver også at fotball-hooligans skal ha vært svært delaktig i demonstrasjonen.

#Netherlands

Watch the first moments in which the Dutch police fired live bullets at a protester directly in the city of Rotterdam! pic.twitter.com/KOxQxqS77D — WORLD NEWS 2021 (@U2MS2) November 19, 2021

