Da Taliban tok kontrollen over det meste av Afghanistan i midten av august, var en av de uunngåelige ringvirkningene at de sentralasiatiske statene nord for landet ville slå hardere ned på mistenkte islamistiske grupper.

Ifølge Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RF), har Usbekistan fremstått som det sentralasiatiske landet som har engasjert seg mest aktivt med Taliban-regjeringen, mye fordi Tasjkent ønsker å holde handelsruter gjennom Afghanistan åpne.

Men den usbekiske regjeringen har også gjort tiltak for å sikre at ingen islamist-orienterte individer i Usbekistan finner inspirasjon i Talibans blitzerobring av Afghanistan og forsøker å prøve å ta ned den usbekiske regjeringen.

En rekke arrestasjoner av mistenkte islamister og jihadister har derfor funnet sted i landet over de siste to månedene.

Hizb ut-Tahrir

I begynnelsen av oktober snakket RFE/RF med en anonym tjenestemann i det usbekiske innenriksdepartementet som sa at selv om mange mistenkte islamske radikaler har vært under observasjon de siste årene, har det ikke vært noen raid eller spesielle operasjoner mot slike grupper, siden Shavkat Mirziyoev ble usbekisk president i 2016.

Den samme kilden indikerte at det derimot har vært en policyendring nylig, og hevdet at rundt 200 mennesker har blitt arrestert i september som en del av Operation Safety Zone (Operasjon sikkerhetssone), de fleste av dem fra den forbudte islamistgruppen Hizb ut-Tahrir.

Hizb ut-Tahrir er en global islamistisk organisasjon basert i London som har som sitt endelige mål å forene alle muslimske land til et islamsk kalifat, selv om den insisterer på at den kun anvender fredelige metoder for å nå målet.

10. september ble 29 kvinner arrestert i hovedstaden Tasjkent og distriktene i Tasjkent-provinsen for å «ha spredt propaganda fra gruppen Hizb ut-Tahrir til befolkningen.» Den 17. september ble en gruppe på 12 menn arrestert, også i Tasjkent, for å ha spredt Hizb ut-Tahrir-propaganda på internett.

Seks personer beskrevet som «ledere» av en Hizb ut-Tahrir-gruppe ble arrestert i den sørlige kirgisiske byen Kyzyl-Kiya i begynnelsen av oktober, og 4. november ble en annen Hizb ut-Tahrir-leder og usbekisk statsborger også arrestert i sør-Kirgisistan.

Andre islamister

Men det er ikke bare Hizb ut-Tahrir-medlemmer som blir arrestert i landet.

Den 9. november arresterte Statens sikkerhetstjeneste (MHH) en gruppe påståtte «jihadister» i provinsen Syrdarya.

Usbekiske myndigheter har ikke identifisert en spesifikk gruppe eller hvor mange mennesker som var i «jihadistcellen» som ble avdekket, kun at lederens initialer var «BT». «BT» og hans medarbeidere skal regelmessig ha lagt ut materiale på internett som manet til islamsk hellig krig (jihad), og skal ha planlagt å reise til Syria for å slutte seg til en uspesifisert terroristgruppe.

Den 8. november brakte MHH en mistenkt jihadist tilbake fra en ikke-navngitt nabostat i Sentral-Asia, som angivelig forsøkte å komme seg til Syria.

Mannen, kun identifisert som «S.S.», var medlem av Katibat al-Tawhid wal-Jihad, en usbekisk jihadistgruppe som har vært aktiv i det nordvestlige Syria og alliert med Jabhat al-Nusra, al-Qaidas filial i Syria.

«S.S.» ble arrestert og fengslet i 2018 da han ble identifisert som en del av en gruppe på Telegram som la ut og diskuterte prekener fra ekstremistiske islamske geistlige og manet til jihad.

Videre skal MHH ha «returnert» en usbekisk statsborger til Usbekistan, kun identifisert som «I.O.», fra et ikke-navngitt land 30. oktober.

«I.O.» ble anklaget for å være medlem av den militante gruppen Islamsk stat (IS) som kjempet i Irak og Syria fra 2015 til 2021.

Sikkerhetstjenesten sa at mannen returnerte til Sentral-Asia med den hensikt å «utføre et terrorangrep i en sentralasiatisk stat i september,» selv om det ikke ble gitt noen ytterligere detaljer om hvilket land det var snakk om.

Som et tegn på at de usbekiske myndighetenes leting etter terrorister aldri tar slutt, kunngjorde MHH den 30. september at de hadde arrestert en mistenkt for de dødelige bombingene som fant sted i Tasjkent i februar 1999.

Sikkerhetstjenesten identifiserte mannen som «Y.J.», og sa at han hadde trent i Tsjetsjenia og var medlem av den «Islamske bevegelsen i Turkestan».

U-sving

De nye usbekiske myndighetene har tidligere blitt hyllet av internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner for å ha frigjort mange muslimer, som feilaktig skal ha blitt fengslet for tilknytning til terrorisme under styret til den autoritære forhenværende presidenten Islam Karimov.

Men mange av de som ble løslatt ble satt under observasjon og etterhvert arrestert på nytt, et faktum den usbekiske regjeringen har bekreftet: «De fleste av [de nylig arresterte] var tidligere inkludert på [svartelistene og hadde] tidligere sittet i fengsler,» sa en talsperson for innenriksdepartementet til RFE/RL.

Den usbekiske regjeringen har flere grunner til å forsøke å ha gode relasjoner med Taliban, men Tasjkent vil ikke ha Taliban-innflytelse eller inspirasjon i landet sitt. Jo mer bekymret den usbekiske regjeringen er for slike muligheter, desto hyppigere finner interneringer og fengslinger av medlemmer av «mistenkte» islamske grupper sted.

