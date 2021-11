annonse

Donald Trump gir ut en fotobok om tiden i Det hvite hus.

Den skal inneholde 300 bilder med tekster skrevet av han selv.

New York Times skriver at boken får tittelen «Our Journey Together» og at den gis ut 7. desember. Utgiver er forlaget Winning Team som eies av Trumps sønn Donald Trump Jr. og Sergio Gor.

Det har lenge vært snakk om at tidligere president Trump vil skrive sine memoarer. Selv har han sagt at han «skriver som en gal» og har lovet at «når tiden er inne, vil dere få se boken over alle bøker».

