USAs 45. president mener Rittenhouse-saken er et prakteksempel på «selvforsvarsbasert uskyld».

I et intervju på Fox News-programmet «Ingraham Angle» fredag kveld, reagerte USAs tidligere president Donald Trump på frifinnelsen av Kyle Rittenhouse. Han sa at saken var et alvorlig eksempel på uredelighet fra påtalemyndigheten og at tenåringen fra Illinois kun handlet i selvforsvar.

– Jeg synes det var en flott avgjørelse, sa Trump til programleder Laura Ingraham, og berømmet juryen for ikke å la seg kue for press utenfra og avgi en rettferdig dom.

– Jeg var overrasket over at det måtte gå så langt. Noen burde ha avsluttet det tidligere. Ærlig talt burde saken aldri blitt tatt til retten. Påtalemyndigheten viste uredelighet etter min oppfatning, og det er mye av det som skjer i dette landet akkurat nå. Det var skammelig, la den tidligere presidenten til.

Prakteksempel

Trump kalte deretter Rittenhouse for et «prakteksempel» på «uskyld basert på selvforsvar». Han la til at han trodde Rittenhouse ville ha blitt drept hvis han ikke hadde skutt Gaige Grosskreutz, som hadde rettet en pistol mot Rittenhouse under opptøyene i Kenosha. Grosskreutz overlevde hendelsen, men ble alvorlig skadet i høyre arm.

– Jeg tror Rittenhouse ville ha vært død hvis han hadde ventet et kvarter da pistolen ble rettet mot hodet hans. Den fyren skulle trykke på avtrekkeren. Mindre enn et sekund senere ville han ha vært død, sa Trump og la til:

– Da ville det ikke ha vært en rettssak, fordi de ikke ville ha tatt personen som trykket på avtrekkeren til retten. Jeg ble veldig glad for å se det, mange mennesker var glade for å se det.

Overrasket

Trump sa også at han var overrasket over å se at en sak i det hele tatt ble reist mot Rittenhouse, og la til at opptredenene til Kenosha fylkes assisterende distriktsadvokater, Tom Binger og James Kraus, var en «stor dårlig karakter for påtalemyndigheter» over hele USA.

– Aktorene gjorde det de kunne for å prøve å vinne, i stedet for å lete etter rettferdighet. De var kun ute etter en seier. Det var nok en politisk sak i stor grad. Dette er en ung mann som ikke burde blitt tiltalt, basert på hvert eneste tilgjengelige bevis, sa Trump og la til:

– Jeg så det tidlig, og trengte ikke å se det 15 forskjellige ganger, når man endte opp med å se det sikkert 40 forskjellige ganger. Det hele var over. Alle jeg kjenner sa at det er selvforsvar. Han ville ha vært død.

Skryt

Trump berømte deretter Rittenhouse for å være «modig» for å ta et standpunkt i sitt eget forsvar, stikk i strid med konvensjonelle råd for slike rettssaker. Han berømte også juryen for ansvarlig overveielse, på tross av at den var «under press for å gjøre feil ting».

Den tidligere presidenten la til at han mente dommer Bruce Schroeder også presterte bra under lignende press.

– Jeg elsker måten dommeren startet på. De prøvde å skremme dommeren, både utenfor og inne i tinghuset. Han holdt stand. Han hadde det vanskelig en stund, sa Trump.

