Byen i hjertet av «Black Lives Matter» og Antifa-opptøyene har opplevd en voldsom kriminalitetsbølge etter at finansieringen til byens politiavdeling ble kuttet i fjor.

The Hill melder at Portland onsdag godkjente et bybudsjett som øker finanseringen til byens politiavdeling med mer enn 5 millioner dollar. Beslutningen reverserer delvis kuttene i offentlige sikkerhetsbudsjetter som ble godkjent av byrådet i fjor.

Det godkjente bybudsjettet inkluderer 7 millioner dollar for offentlige sikkerhetstjenester, og mesteparten av pengene vil gå direkte til Portlands politiavdeling.

Fordelingen

Ordfører Ted Wheeler planlegger å ansette 25 politifolk på nytt, kjøpe flere kroppsbårne politikameraer og sette opp et politiopplæringsakademi. I tillegg vil han ansette «støttespesialister for offentlig sikkerhet», som vil svare på ikke-alvorlige nødanrop.

Budsjettet inkluderer også en utvidelse av et program kjent som «støttespesialister for offentlig sikkerhet», som vil øke personellet til 22 individer. Disse spesialistene vil reagere på «eiendomsforbrytelser på lavt nivå».

Et pilotprosjekt som ansetter førstehjelp for å hjelpe dem som er i en psykisk helsekrise – i stedet for væpnet politi – vil også utvides til nesten 50 nabolag i byen.

– Folk i Portland føler seg ikke trygge, og dette budsjettet representerer et betydelig skritt mot å holde dem trygge, sa Portland-politikommissær Mingus Mapps til The Hill.

U-sving

Nyheten kommer etter et betydelig budsjettkutt for byens politiavdeling, som byrådet godkjente i fjor. I 2020, kort tid etter at Portland opplevde måneder med protester og opptøyer mot politibrutalitet etter George Floyds død – og avfinansiering av politiet ble et nasjonalt samlingsrop i USA – kuttet byen budsjettet til politiavdelingen med 15 millioner dollar.

Men kriminaliteten i byen har økt kraftig siden den gang, med mer enn 6000 politihenvendelser i oktober 2021, sammenlignet med 5754 i oktober 2020. Drap er opp 30 prosent på landsbasis i USA fra 2020, ifølge data fra FBI.

Ny situasjon

I et intervju på Oregon Public Radio, fortalte ordfører Wheeler at innbyggerne «først og fremst ønsker å føle seg trygge»:

– Spillerne har endret seg, og jeg tror de er villige til å se på objektive fakta og ta avgjørelser basert på objektive fakta, sa han.

Ifølge kommisær Mapps er det kombinasjon av faktorer som ført til økningen i kriminalitet, men «en trist realitet» i Portland er at 911-anrop har økt med 20 prosent, mens byen er altfor underbemannet til å svare på alle nødanropene.

Portland politiavdeling består for tiden av 800 politifolk når det egentlig burde ha 1200, ifølge Mapps, som tiltrådte i sin posisjon i januar.

– Det vil ta fire år, hvis alt går bra, å både omstrukturere og omforme politiavdelingen vår. Men det viktigste er at budsjettet som vi vedtok i går er et viktig skritt mot det målet, sa han.

Portland er ikke den eneste amerikanske byen som har kuttet i politibudsjettet sitt og deretter omgjort avgjørelsen. New York City omdirigerte 1 milliard dollar i juli 2020, men har siden gitt tilbake 200 millioner dollar av pengene.

