I Norge vant samer i Høyesterett mot vindkraft på Fosen, og i Kenya vant urfolk mot en park med 365 vindturbiner.

– Jeg syns det er veldig gledelig å høre at et slikt vindkraftanlegg og industriprosjekt er kjent ugyldig. Det er bra at domstolen påpeker at urfolkene i Kenya ikke har fått uttale seg i denne prosessen, sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR) til NRK, og legger til:

– Dette er nok et eksempel på hvor viktig det er å innhente samtykke fra dem som bor i et område, før et slikt industriprosjekt planlegges.

Den kenyanske miljø- og landdomstolen slo fast at tillatelsene til Lake Turkana Wind Project (LTWP), er «irregulære og ulovlige», skriver Business Daily Africa.

De 365 vindmøllene ligger 550 kilometer nord for Nairobi. Blant eierne er det danske klimainvesteringsfondet. Domstolen erklærte at tillatelsene ble ervervet på uregelmessig måte. Urfolkene har ikke fått mulighet til å uttale seg.

Dommen er viktig, sier Kathrin Wessendorf i menneskerettighetorganisasjonen The International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA).

– Denne dommen er en viktig påminnelse om at det grønne skiftet bare kan lykkes hvis menneskerettighetene settes i sentrum. Det er en stor risiko involvert hvis rettighetene til urfolk krenkes, og hvis urfolk ikke betraktes som likeverdige partnere.

Både Storheia og Roan vindkraftverk er satt opp i strid med urfolksrettighetene, slår Høyesterett fast, og gir dermed reineierne i Fosen medhold i at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse var ugyldige.

I dommen fra Høyesterett slås det fast at utbyggingen av vindkraftverkene på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27. Utbyggerne er også dømt til å betale reineiernes sakskostnader.

