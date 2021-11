annonse

annonse

Ble plutselig borte, nå har hun dukket opp igjen.

Hun er tennisstjerne og kineser. Da kan man bli sporløst borte, slik næringslivsfolk har opplevd tidligere.

Kinas tennisprofil Peng Shuai (35) ble søndag for første gang på snaut tre uker sett ute blant folk. Hun skal også ha snakket med Den internasjonale olympiske komite (IOC),

Videobilder dukket søndag opp som viser Peng blant gjestene ved åpningen av en tenniskonkurranse for ungdommer i den Beijing.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy

Hun er også blitt avbildet på en restaurant.

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021