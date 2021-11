annonse

Nye regler hindrer soldater som nekter å følge ordre om å vaksinere seg selv fra å verve seg på nytt eller å bli forfremmet.

Defense One melder at amerikanske soldater som nekter å ta covid-19-vaksinen og ikke har bedt om fritak, ikke lenger vil kunne verve seg på nytt eller bli forfremmet, noe som i prinsippet betyr slutten på deres militære karrierer. Det nye direktivet gjelder for aktive tropper, i tillegg til reservister og nasjonalgarden, inkludert de som tjenestegjør i stater hvor guvernører ikke krever vaksinen.

Direktivet, som er datert 16. november og signert av hærsekretær Christine Wormuth, fastslår at soldaters tjenestejournaler vil bli flagget hvis de nekter å ta vaksinen. Dette flagget hindrer dem i å bli forfremmet, verve seg på nytt, fortsette å motta vervingsbonuser, samt gå på militærrelaterte skoler eller motta undervisningsassistanse.

«Jeg autoriserer befal til å pålegge barrierer for fortsatt tjeneste for alle soldater som nekter den obligatoriske vaksineordren, uten godkjent fritak eller ventende fritaksforespørsel,» skriver Wormuth i notatet, og presiserer:

«Soldaten vil forbli flagget inntil den er fullstendig vaksinert, mottar et godkjent medisinsk eller administrativt unntak, eller blir skilt fra hæren.»

Strid

Spørsmålet om vaksinering av det amerikanske militæret, inkludert hundretusenvis av soldater i hærens nasjonalgarde, har blitt brennhett tema de siste dagene. Oklahoma-guvernør Kevin Stitt har avvist president Joe Bidens direktiv om at alle føderale ansatte, inkludert tropper i uniform, må vaksineres, og statens adjutantgeneral har fortalt nasjonalgarden i Oklahoma at de ikke trenger å overholde direktivet.

– Vi har kommet til et punkt hvor den føderale regjeringen og delstatsregjeringene i hovedsak kjemper om hvem som har kontroll over styrken, sa Anthony Kuhn, spesialist på militær lov, administrerende partner ved Tully Rinckey advokatfirma og en reservist i New York State Army.

Nasjonalgardens soldater er i stor grad under «Tittel 32»-ordrer, som setter dem under kontrollen til deres statsguvernører. Men når de aktiveres under «Tittel 10», for eksempel når de utplasseres på utlandsoppdrag er de under føderal kontroll. For å beholde styrken parat for utenlandsoppdrag (under kampanjene i Irak og Afghanistan, var USAs militære helt avhengig av garden), betaler den føderale regjeringen regningen for disse troppene selv om de rapporterer til sine guvernører. Dette forholdet kompliserer hvem som har myndighet til å pålegge at medlemmer av garden må vaksineres.

