annonse

annonse

Kyle Rittenhouse kan potensielt ha en ærekrenkelsessak mot president Joe Biden på grunn av en tweet som antyder at Rittenhouse var en «White supremacist» (hvitt overherredømme), sa en advokat som representerte tidligere Covington Catholic High School-elev Nicholas Sandmann til Fox News.

Todd McMurtry, som hjalp Sandmann med å komme til et forlik med CNN om et ærekrenkelsessøksmål, sa at Biden kunne bli holdt ansvarlig for innlegget på sosiale medier 30. september 2020.

CNN, Washington Post og NBC kjørte saken, og klippet videoen for å få Sandmann i MAGA-caps til å fremstå på verst mulig måte. Norske aviser hang seg på hetskampanjen.

annonse

Les også: Mediene er tatt med buksene nede, men vil ikke snakke om det

«Det er ingen annen måte å si det på: USAs president nektet å avvise hvitt overherredømmer på debattscenen i går kveld,» sa Bidens tweet.

There’s no other way to put it: the President of the United States refused to disavow white supremacists on the debate stage last night. pic.twitter.com/Q3VZTW1vUV — Joe Biden (@JoeBiden) September 30, 2020

annonse

Videoen viser hvite nasjonalister marsjere i Charlottesville, Virginia, og andre bilder. Fox News’ Chris Wallace blir hørt i videoen spørre daværende president Trump under en presidentdebatt om han var villig til å fordømme «hvite overherredømmer» og militsgrupper.

Biden var ikke president på tidspunktet for tweeten, noe som betyr at han ikke ville ha noen president- eller kongressimmunitet. Rittenhouses mor, Wendy Rittenhouse, fortalte «Hannity» forrige uke at Biden brukte sønnen hennes som en «hvit overherredømme» for stemmer.

Les også: Knekker sammen: Her får Rittenhouse beskjeden at han ikke er skyldig i drap

Tucker: Dette driver demokratene til vanvidd når det gjelder Rittenhouse-dommen

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474