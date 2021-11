annonse

Greta Thunberg er ikke poppis lenger blant politikere og media. Hun ble ikke midtpunktet på årets klimamøte, det var som om de voksne følte at hun var i veien.

Hun omtalte klimatoppmøtet i Glasgow som «bla, bla, bla», og sa ting som at politikerne «later som om de tar vår fremtid på alvor», «ikke noe mer av hva faen de driver med der inne», og at aktivistene sørge for endring «enten de liker det eller ei».

Det fikk mange til å reagerer

Kjetil B. Alstadheim i Aftenposten mener at Thunberg dyrker ren politikerforakt: «Hun risikerer å lede dem inn i noe autoritært, antidemokratisk og direkte farlig. Retorikken hennes er bare et knepp unna oppfordring til noe som ligger bortenfor sivil ulydighet. Og det hun sier, er usant. Det skjer fremskritt, selv om de ikke er store nok.» Alstadheim sier også at Greta bidrar til polarisering og splittelse. Han mener videre at det trengs ikke en Greta som bare sprer forakt og håpløshet.

Klimaminister Barth Eide er helt uenig at politikere ikke gjør noe. Han sier at det er feil at ingenting skjer, og hevder også at politikk nytter.

– Når man sier at politikken ikke har noen mening, at man nesten kunne latt være å møte, da er vi ute på en litt farlig kurs. Jeg mener at det sterke og fornuftige engasjementet for at det skal skje noe må konverteres til politisk handling – ikke til å avvise hele ideen om demokratisk politisk forandring, sier Barth Eide til NRK.

En svensk ungdomspolitiker mener at Greta burde bli politiker.

– Greta, du har sagt at det viktigste unge kan gjøre, er å bli aktivister. Jeg er ikke enig med deg. Ingen løsning på klimakrisen vil være partipolitisk nøytral. Det viktigste du som ung kan gjøre, er å begi deg inn i politikken og sørge for at det fattes riktige beslutninger, sier leder for SSU, ungdomspartiet til de svenske sosialdemokratene, Lisa Nåbo til SVT.

Selv organisasjoner kritiserer Greta, leder Natur og Ungdom Therese Hugstmyr Woie, sier til NRK at hun satte kaffen litt i halsen da hun hørte Greta tale utenfor klimamøtet.

Men slik var det ikke for to år siden

Da var Greta Thunberg en uredd jente som sto opp for å redde verden fra krisen. Politikere og kjendiser flokket seg rundt henne og hun fikk overskrifter verden over. Media skapte en myte rundt henne og fortalte aldri sannheten. Det passet ikke inn i eventyret om den unge piken i regntøy fra 1970-tallet, som snakket til kamera med mørke øyne at vi ødela hennes fremtid. Det var nesten for godt til å være sant.

Det vi ikke fikk høre var at en bekjent av moren ville bruke barn. Det var han som filmet Greta foran den svenske riksdagen der hun streiker for klima. Så redigerte han og oversatte det flere språk. Det ble hovedoppslag verden over, men at det var iscenesatt ble ikke nevnt. I stedet vi fikk heller fortellingen om en liten jente med musefletter som krysset Atlanteren for å redde verden fra katastrofen. Der kjeftet hun på «den onde presidenten». Så seilte hun videre til klimatoppmøtet i Madrid og ble tatt imot som en prinsesse.

Men i dag er situasjonen en helt annen. De har skapt en Greta de ikke kan kontrollere. I starten var hun nyttig for både politikere og media. Men klima er ikke så skremmende som vi får høre. Politikere har hatt 26 klimatoppmøter, der de kommer i privatjet, bor på hotell og spiser på restaurant. Hvor mange møter de ender opp med, vil tiden vise.

