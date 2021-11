annonse

Å være manager for Manchester United og samtid være nordmann, er en stor ting. Så selv om man med dårlige resultater endte med å få sparken, er mange stolte. En av dem er statsminister Jonas Gahr Støre.

Søndag etterniddag tydde han til Facebook:

– Å våge å ta på seg jobben med å lede verdens største fotballklubb er en bragd i seg selv. Særlig hvis du kommer fra en liten fotballnasjon, et kaldt sted langt nord. Forventningene er store, fra supportere og presse fra en hel verden, skriver han og fortsetter:

– Solskjær ble valgt på grunn av sin fotballfilosofi, om at selv om det er enkeltspillere som scorer mål, må det et lag til for å vinne kamper. Den ånden har han beholdt gjennom hele sin periode som manager for ManUnited, og på den måten vært et forbilde for store og små som er glad i fotball.

Støre mimrer deretter over kristiansunderens bragder som spiller:

– Solskjær har gjort oss stolte før, vi er mange som husker han som spiller, og særlig 2-1 målet i CL-finalen i 1999. Men det å takle nederlag og ta ansvar for dårlige resultater, uten å skylde på verken spillere, klubbledelse eller fans, er mye vanskeligere enn å ta imot trofeer. Derfor er det kanskje akkurat i dag vi i Norge bør være ekstra stolte over at vi har hatt en av våre i idrettsverdenens kanskje mest utsatte jobb, avslutter statsministeren.

Enige

Støre har fått nesten fem tusen reaksjoner på innlegget den første timen. Og mer enn 200 kommentarer. De fleste er enige og hyller Solskjær (48):

– Uten tvil en stor fotballspiller og også en mann med rak rygg. Han har imponert meg som spiller og jeg har stor respekt for manager-jobben han gjorde med å snu skuta. Men aller mest respekt har jeg for måten han har håndtert nåde gode og dårlige dager på! Respekt og legende!! skriver en.

Men det er også de som kommenterer at fotballspillere og trener er den nye «adelen». Solskjær skal visstnok ha fått en sluttpakke på 80 millioner kroner.

Det er også de som mener statsministeren burde konsentrere seg om annet enn fotball.

– Trur jaggu du bør konsentrere deg om noko anna no. Som tildømes trygda, pensjon frå første krone, tannlege utgifter, minstepensjonar m.m. Men som “høgremann” KAN vi vel ikkje forventa noko anna enn kynisk blå politikk. Sosialdemokratisk politikk har du skrota, skriver en.

Men de fleste kommentarene er så lang positive til Støres hyllest av Ole Gunnar Solskjær.

